An der Ida-Ehre-Schule in Bad Oldesloe wird gepaukt - auch in den Sommerferien. Das Ziel: Schülern, die beim Homeschooling in der Corona-Zeit Probleme hatten, eine Chance zum Aufholen zu geben.