Stand: 26.11.2019 17:30 Uhr

Hunderte Norddeutsche bei Trecker-Demo in Berlin

Hunderte Landwirtinnen und Landwirte aus Norddeutschland haben heute vor dem Brandenburger Tor gegen das Agrarpaket der Bundesregierung demonstriert. Zu der Kundgebung waren nach Schätzungen der Polizei Bauern mit rund 8.600 Traktoren in die Hauptstadt gerollt, um ihrem Ärger über verschärfte Umweltauflagen Luft zu machen - die Veranstalter hatten deutlich weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Sie sprachen von einer "unglaublichen Solidarität". Landwirte könnten etwas bewegen, wenn sie zusammenhielten.

"Die Bauernproteste fallen nicht vom Himmel"

Auf NDR Info zog Georg Janssen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ein positives Fazit der Demonstration: "Die Bauernproteste sind total beeindruckend - und sie fallen nicht vom Himmel. Wir Bäuerinnen und Bauern sind bereit, klima- und umweltschonenden Ackerbau zu machen. Wir sind bereit, die Tiere artgerecht zu halten." Die jetzigen Proteste seien aber das Ergebnis von Versäumnissen der Agrarpolitik in den vergangenen Jahren, die eindeutig auf "Wachsen oder Weichen" ausgerichtet gewesen sei.

Das jetzige agrarindustrielle Modell müsse aus seiner Sicht abgelöst werden, da es die Landwirte zu billigsten Preisen zwinge und auch dazu, teilweise gegen die Natur zu wirtschaften. "Wir brauchen eine Ackerbau-Strategie, eine Grünland-Strategie, wir brauchen eine andere EU-Agrarpolitik und eine andere Bodenpolitik, damit bäuerliche Betriebe wieder eine Chance haben." Dafür trage die Politik die Verantwortung.

Bauernproteste: "Agrarindustrielles Modell ablösen!" NDR Info - Infoprogramm - 26.11.2019 16:19 Uhr Autor/in: Methler, Regina Der Protest der Landwirte richtet sich gegen das Agrarpaket der Regierung. Fragen dazu an den Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Georg Janssen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Anreise mit eigenen Traktoren, Pkw, Bus oder Bahn

Die meisten Landwirte waren bereits am Montag Richtung Hauptstadt gestartet. Insgesamt waren aus Niedersachsen mehr als 1.200 Landwirte mit ihren Treckern dabei, mit etwa 600 Fahrzeugen waren Bauern aus Schleswig-Holstein vertreten, dazu etwa 1.000 Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch mit dem Auto, der Bahn oder mit Bussen waren Landwirte zur Demo nach Berlin gekommen. In Niedersachsen hatten beispielsweise Ortsverbände des Landvolks Busfahrten organisiert. So konnten auch Bauern in Berlin dabei sein, ohne die mühsame An- und Abreise mit dem eigenen Traktor in Kauf nehmen zu müssen.

Verkehrsbehinderungen drohen bei der Heimreise

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Nach dem Ende der Demonstration ist wegen der Heimreise der Landwirte bis Mittwoch wieder mit Verkehrsbehinderungen auf Bundes-, Land- und Kreisstraßen zu rechnen.

Proteste mit vielen Traktoren gab es auch schon in Norddeutschland, etwa in Hamburg. Dort fuhren vor knapp zwei Wochen mehr als 3.000 landwirtschaftliche Fahrzeuge durch die Innenstadt.

Agrarministerin Klöckner zeigt Verständnis für Bauernunmut NDR Info - 26.11.2019 10:07 Uhr Tausende Landwirte demonstrieren in Berlin gegen das Agrarpaket der Regierung. Der Bauernverband fordert einen Dialog. Agrarministerin Klöckner versteht den Unmut.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Landwirte fürchten um ihre Existenz

Die Bauern kritisieren unter anderem geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Sie befürchten, dass sie dann nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, wenn es immer schärfere und strengere Naturschutzvorschriften gibt. Dadurch wären auch viele Arbeitsplätze betroffen. "Wir wollen, dass das Agrarpaket gestoppt und neu diskutiert wird, mit Bauern und Fachinstituten", sagte die Landwirtin und Sprecherin der Initiative "Land schafft Verbindung", Kathrin Naumann aus Benitz bei Rostock.

Klöckner hält an Düngeregeln fest

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte vor Beginn der Demo im ARD-Morgenmagazin, sie halte es für richtig, dass das Land in die Hauptstadt kommt, damit die Landwirte Gehör finden. Bei den Düngeregeln seien ihr als Agrarministerin allerdings die Hände gebunden: "Es ist zu viel Nitrat an einigen Stellen im Grundwasser. Das liegt auch an der Düngung." Deutschland habe eine Klage gegen die EU-Kommission verloren, jetzt drohe eine hohe Strafe. "Wir müssen es umsetzen für sauberes Grundwasser." Bundesumweltministerin Svenja Schulte (SPD) wurde bei der Bauern-Demo am Brandenburger Tor ausgebuht.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 26.11.2019 | 16:20 Uhr