Holocaust-Gedenken: Konzertereignis in Hannover Sendung: NDR Info | 28.01.2020 14:00 Uhr 1 min

In Hannover hatte zum Gedenken an die NS-Opfer das "The Night Holocaust Concert" Deutschlandpremiere. Mit dabei war auch der Neffe des letzten jüdischen Oberkantors der Stadt.