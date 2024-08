Hohenbüssow: Miteinander sprechen, um der AfD entgegenzutreten

Sendung: Aktuell | 30.08.2024 | 08:35 Uhr | von Schmidt, Caroline

5 Min | Verfügbar bis 30.08.2026

Bei den Kommunalwahlen wählten ein Drittel der Wahlberechtigten in Hohenbüssow die AfD. Viele Menschen seien mit der Politik in Berlin unzufrieden, heißt es in der Gemeinde.