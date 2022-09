Stand: 15.09.2022 07:15 Uhr Hohe Energiepreise: Scholz trifft Wirtschaft und Gewerkschaften

Bundeskanzler Scholz (SPD) kommt am Mittag erneut mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften zu einer "konzertierten Aktion" zusammen. Beraten wollen sie über gemeinsame Schritte angesichts der Explosion der Energiepreise und der hohen Inflation. Scholz hat die Arbeitgeber bereits aufgefordert, ihren Beschäftigten eine Inflationsprämie von bis zu 3.000 Euro zu zahlen, die steuer- und abgabenfrei bleiben soll. Die Gewerkschaften haben diese Möglichkeit zwar begrüßt, pochen aber auf dauerhaft höhere Löhne. Darüber wird im Kanzleramt allerdings nicht diskutiert. Die erste konzertierte Aktion hatte Anfang Juli stattgefunden.

Von der Leyen zu Besuch in Kiew

EU-Kommissionschefin von der Leyen ist zu politischen Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dort berate sie mit Präsident Selenskyj und Ministerpräsident Schmyhal darüber, wie sich die Volkswirtschaften der EU und der Ukraine weiter annähern können, schrieb die Politikerin am Morgen auf Twitter. Es ist bereits von der Leyens dritte Reise in die Ukraine, seit Russland das Land am 24. Februar angegriffen hatte. Von der Leyen hatte den Besuch in Kiew am Vortag angekündigt. Man müsse darauf hinarbeiten, dass die Ukraine einen Zugang zum europäischen Binnenmarkt habe und umgekehrt, sagte sie.

Am Mittwoch hatte von der Leyen in einer Rede vor dem Straßburger Parlament einen Gesetzesvorschlag angekündigt, um übermäßige Gewinne von Energiefirmen in der Europäischen Union abzuschöpfen und umzuverteilen. Das Gesetz werde sich sowohl gegen Produzenten von erneuerbarem Strom als auch gegen Gas- und Ölkonzerne richten, so die Kommissionspräsidentin. Die Gewinnabschöpfung könne in der EU 140 Milliarden Euro einbringen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.