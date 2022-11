Hohe Energiepreise: Welche Hilfen sind geplant? Stand: 01.11.2022 17:03 Uhr Wie können Bürger und Unternehmen von den hohen Energiepreisen entlastet werden? Eine Expertenkommission hat auf 34 Seiten Vorschläge gemacht. Über diese wird am Mittwoch im Bundeskabinett und auf einer Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, im Laufe dieser Woche werde die Bundesregierung "Eckpunkte vorstellen, wie die Vorschläge umgesetzt werden können". Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Regierung die Empfehlungen des Expertengremiums "so eng wie es geht" umsetzen, aber man müsse "an bestimmten Stellen abweichen".

Wann startet die Gaspreisbremse für Privathaushalte?

Strittig ist offenbar vor allem der Zeitpunkt, wann die sogenannte Gaspreisbremse für Privathaushalte in Kraft treten soll. Die Expertenkommission empfiehlt den 1. März als Starttermin. Von mehreren Seiten wird ein Start aber bereits zum 1. Januar gefordert. Am Dienstag berichteten mehrere Medien, das Kanzleramt sei inzwischen für eine "rückwirkende" Einführung zum 1. Februar. Zuvor soll es im Dezember eine Einmalzahlung für viele Privathaushalte geben. Für große Unternehmen soll die Gaspreisbremse bereits Anfang kommenden Jahres eingeführt werden.

So sehen die Vorschläge der Kommission im Detail aus:

