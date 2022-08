Stand: 20.08.2022 09:59 Uhr Hohe Energiepreise: Ruf nach weiteren Entlastungen

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Fahimi, hat angesichts steigender Energiekosten Entlastungen nicht nur für sozial Bedürftige gefordert. Die Maßnahmen müssten auch in der Breite spürbar sein. Klar sei, dass die Bundesregierung nicht eine große Käseglocke über alle stülpen könne, so die DGB-Chefin. Es gebe aber zunehmend Verärgerung darüber, dass in der Krise immer von denen am meisten abverlangt werde, die am wenigsten haben. Deshalb müsse die Regierung eine kluge Gesamtlösung anbieten. Insgesamt bleibe der Druck hoch, bei den Energiekosten zu entlasten. Und zwar nicht nur für einige wenige Bedarfsgruppen, so Fahimi weiter.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) sprach sich dafür aus, Geringverdienern noch vor Jahresende weitere Einmalzahlungen zukommen zu lassen. Nötig seien gezielte Unterstützungsmaßnahmen für diejenigen, die keinen eigenen finanziellen Puffer haben, sagte Weil der Funke Mediengruppe.

Lieferstopp von Gazprom - Ukraine bietet Pipelines an

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland erneut vorgeworfen, seine Gaspipelines zur Epressung zu nutzen. Anlass ist die Ankündigung des russischen Gaskonzerns Gazprom, die Belieferung Deutschlands über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 vom 31. August bis 2. September wegen Wartungsarbeiten einzustellen. Russland terrorisiere die weltweiten Energiemärkte, so Selenskyj. Die Ukraine bot wegen des kommenden Lieferstopps die eigenen Pipelines als Ersatz an. Die Kapazitäten seien mehr als ausreichend, damit Russland seine Lieferverpflichtungen sicherstellen könne, so der Betreiber des ukrainischen Gasleitungsnetzes. Nach der Wartung sollten laut Nord Stream täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas geliefert werden. Das entspricht den 20 Prozent der täglichen Maximalleistung, auf die Russland die Lieferung schon vor einigen Wochen verringert hat. Bereits Mitte Juli war für zehn Tage aufgrund von Wartungsarbeiten kein Gas durch die Ostsee-Pipeline geflossen.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.