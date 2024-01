Hoch "Hannelore" überzieht den Norden mit Kälte und Schnee Stand: 05.01.2024 20:45 Uhr In Norddeutschland hat der Winter mit Minusgraden und Schnee Einzug erhalten. Bei Dauerfrost soll es freundlicher werden. In Niedersachsen bleibt die Hochwasserlage angespannt.

Mit Tief 'Brigitta' hat nasskaltes Wetter mit Schneeregen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Einzug in den Norden gehalten. "Bis Sonnabend können in Hamburg und Schleswig-Holstein vier bis acht Zentimeter Schnee fallen, die auch liegen bleiben", sagt Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Vor allem in Schleswig-Holstein muss mit Glätte gerechnet werden.

Am Wochenende scheint auch mal die Sonne

Auch zwischen Nordfriesland, Angeln und Rügen wird es am Sonnabend kälter und die Temperaturen sinken unter Null. Zwar sind noch vereinzelte Schneeschauer möglich, ansonsten prognostiziert der Wetterdienst aber einen Mix aus Sonne und Wolken. "Das Hoch 'Hannelore' aus Skandinavien beschert uns das freundliche und sehr winterliche Wetter", so Knobelsdorf.

Das wird bis in die kommende Woche anhalten, die Temperaturen sinken dabei weiter. In der Nacht zu Sonntag sind bis zu minus fünf Grad möglich, in der Nacht zu Montag schon minus acht Grad. Am Sonntag selbst ist erneut mit Sonne und Wolken zu rechnen. "Diese winterliche Lage in Norddeutschland wird ziemlich Bestand haben, mindestens bis Dienstag, möglicherweise die ganze Woche", sagt der Meteorologe. Überall ist dann mit Eis und Glätte zu rechnen.

Hochwassergebiete verwandeln sich in Eisflächen

In Niedersachsen präsentiert sich die Wetterlage "komplexer", wie Knobelsdorf es formuliert. Es kommt auch am Sonnabend vereinzelt zu Niederschlägen, aber nicht mehr ganz so heftig wie in den vergangenen Wochen. Wenn dann auch dort der Dauerfrost einsetzt, werden sich die Hochwassergebiete in riesige Eisflächen verwandeln, so der Meteorologe - er warnt vor dem Betreten.

Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt angespannt. Neben den Überflutungen und nur langsam zurückgehenden Pegelständen sorgen durchweichte Deiche und Dämme für Probleme. Außerdem steigt der Grundwasserspiegel in einigen Regionen, dadurch kann es auch fern von Gewässern zu Überflutungen kommen.

