Stand: 06.08.2020 12:00 Uhr

Hoch "Detlef" beschert dem Norden 30 Grad und mehr

Die Temperaturen in Norddeutschland erreichen in den kommenden Tagen fast überall mehr als 30 Grad Celsius. Heute gibt es sehr viel Sonne und Temperaturen bis 26 Grad auf den Inseln und bis 33 Grad im südlichen Emsland - so die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Nur schwacher Wind - lokale Hitzegewitter möglich

Am Freitag wird es noch heißer: 31 bis 35 Grad sind möglich, an den Küsten mit 28 Grad etwas weniger. Vorübergehend weht ein mäßiger Seewind, ansonsten ist der Wind eher schwach. In der Nacht zum Sonnabend liegen die Werte zwischen 15 und 20 Grad. Von einer echten Abkühlung kann keine Rede sein.

Der Sonnabend beginnt laut DWD sonnig, später ziehen Quellwolken auf. Lokale Hitzegewitter sind dann nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sind weiterhin hoch: an der See 27 bis 30 Grad, sonst 32 bis 36 Grad.

Der Sonntag wird den Vorhersagen zufolge ähnlich verlaufen: Sonne, Quellwolken, mögliche Hitzegewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 31 und 35 Grad, an der See um 29 Grad. Der Wind weht weiter schwach.

Auch kommende Woche viel Sonne

Das Hoch "Detlef", das sich über fast ganz Europa erstreckt, sorgt dafür, dass auch in der kommenden Woche Temperaturen von um die 30 Grad erreicht werden, wie Thore Hansen vom DWD im Gespräch mit NDR.de sagte. Bis Mittwoch oder Donnerstag bleibe es heiß. Auch danach sei eine Fortsetzung des sommerlichen Wetters möglich. Verlässlich lasse sich dies noch nicht vorhersagen, aber die Chancen auf weitere sonnige Tage im August seien ganz gut, so Hansen.

Waldbrandgefahr im gesamten Norden ist hoch

Mit der Hitze und der Trockenheit steige auch die Waldbrandgefahr, warnte der DWD. Es seien keine Niederschläge in Sicht - bis auf örtliche Kurzgewitter. "Die bringen natürlich nicht viel", sagte Hansen. Für einen großen Teil von Niedersachsen zeigt der Waldbrandgefahrenindex in den kommenden Tagen die zweithöchste Stufe 4, in Faßberg und Celle sogar die höchste Stufe 5. Ähnlich sieht es in Mecklenburg-Vorpommern aus. Viele Regionen erreichen Stufe 4, Trollenhagen, Boizenburg, Grambow-Schwennenz und Feldberg/Mecklenburg die Stufe 5. In Schleswig-Holstein gilt für Hattstedt, Lübeck-Blankensee, Quickborn und Grambek die Stufe 4. Auch für Hamburg wird zum Teil die zweithöchste Stufe ausgerufen.

Warnung vor Unachtsamkeit

Mathias Aßmann von den Niedersächsischen Landesforsten sieht die größte Gefahr in weggeworfenen Zigarettenkippen oder auf trockenen Grasflächen geparkten Autos. In Niedersachsens Wäldern gilt zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober ein Rauchverbot. Auch das Grillen und Entzünden von Feuer ist in dieser Zeit verboten. Ab sofort ist es im Landkreis Grafschaft Bentheim außerdem verboten, in Wäldern, Moor- und Heidegebieten die gekennzeichneten Straßen und Wege zu verlassen.

Verhaltensregeln bei Waldbrandgefahr Rauchen Sie nicht im Wald und in der Feldflur!

Werfen Sie keine Zigarettenreste aus dem Auto! Benutzen Sie Ihren Aschenbecher im Auto!

Nutzen Sie für Lagerfeuer und Grillabende nur ausgewiesene Grill- und Lagerfeuerplätze, auf denen Sie einen ausreichenden Brandschutz sichern können. Halten Sie dabei einen Mindestabstand zum Wald von 50 Metern ein!

Parken Sie nur auf ausgewiesenen Waldparkplätzen! Ermöglichen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Lösch- und Rettungskräften eine rasche und ungehinderte Zufahrt zum Brandherd, indem Sie die Waldwege freihalten!

Melden Sie alle Brände unverzüglich der Feuerwehr (Notruf 112) oder der Polizei (Notruf 110)! (Quelle: wald-mv.de) (Quelle: wald-mv.de)

Viele Ausflügler erwartet - Rückreiseverkehr am Wochenende

Das sonnige Wetter zieht viele Menschen ans Wasser. Daher werden die Autobahnen und weiteren Straßen in Richtung Küste voll werden, zumal in den meisten Bundesländern noch Schulferien sind - außer in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wer nach Dänemark reisen möchte, sollte etwas mehr Zeit einplanen, weil an der Grenze Kontrollen möglich sind. Die Landespolizei in Schleswig-Holstein geht von "erheblichem Rückstau" aus. Sie rät, nicht auf Schleichwege auszuweichen, weil kleinere Grenzübergänge gesperrt sind. Die empfohlenen Hauptrouten sind A7, B200 und B5.

Am Wochenende ist auch mit Rückreiseverkehr zu rechnen, denn in Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen enden die Ferien. Wie üblich werden folgende Autobahnen besonders betroffen sein:



A1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A2 Dortmund - Hannover - Berlin

A7 Flensburg - Hamburg

A24 Berlin - Hamburg

A31 Emden - Bottrop

Der ADAC geht davon aus, dass sich die Stauspitzenzeiten am Freitag vom Nachmittag bis frühen Abend ziehen werden. Am Sonnabend soll es vom Vormittag bis späten Nachmittag besonders voll werden. Am Sonntag könnte auf den Straßen vor allem vom Nachmittag bis Abend viel Betrieb herrschen.

Schleswig-Holstein befürchtet Ansturm

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rief Ausflügler und Touristen auf, am Wochenende die Badeorte an Nord- und Ostsee zu meiden. Nicht nur die Hotspots seien schön, sondern auch das Binnenland. Viele Orte in Schleswig-Holstein befürchten einen Besucher-Ansturm.

Über die aktuelle Lage auf den Straßen in Norddeutschland informiert das NDR Verkehrsstudio:

