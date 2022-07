Hitze kommt nächste Woche auch in den Norden Stand: 15.07.2022 11:51 Uhr Teile Spaniens, Italiens, Frankreichs und Griechenlands leiden unter Trockenheit und Waldbränden. Von Montag bis Mittwoch wird es auch im Norden sehr heiß.

"Man könnte es durchaus als Hitzewelle bezeichnen, auch wenn es mancherorts nur zwei Tage werden", sagte Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit NDR.de. Am Montag wird es südlich der Linie von Emden bis Braunschweig bereits heiß. Dienstag und Mittwoch wandert die Hitze dann Richtung Nord-Ost. Die beiden Tage werden laut Hansen am heißesten. "Am Mittwoch wird es verbreitet über 30 Grad - außer an den Küsten und ganz im Norden von Schleswig-Holstein."

Bis zu 37 Grad in Südniedersachsen

Im südlichen Niedersachsen stehen nach aktuellen Prognosen am Dienstag und Mittwoch sogar bis zu 37 Grad an. Am wärmsten wird es an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, denn die Hitze kommt aus Südwesten. Die heißen Tage bringen laut Hansen auch "ungetrübten Sonnenschein". Ab Mittwochabend nimmt die Wahrscheinlichkeit für Schauer dann langsam zu und die Hitze geht wahrscheinlich ab Donnerstag zurück.

Weitere Informationen Waldbrandgefahr: So hoch ist das Risiko in Ihrer Region Eine Landkarte zeigt, wo die Gefahr für Brände hoch ist - und wie sich das Risiko in den kommenden Tagen entwickelt. mehr

Wärme kündigt sich ab Sonntag an

Sonnabend startet das Wochenende noch mit einigen Wolken und auch möglichen Schauern am Vormittag. Die Temperaturen bleiben um die 20 Grad. Am Sonntag klettert die Temperatur dann in Südniedersachsen schon auf etwa 25 Grad. "Da kommt dann das Hoch rein, das aktuell bei Irland liegt", erklärt Hansen die ersten Zeichen der kurzen Hitzewelle.

Ärzte fordern bessere Vorbereitung auf Hitze

Die Hitze in der kommenden Woche soll zwar nicht so extrem und nicht so flächendeckend werden wie ursprünglich prognostiziert. Ärztinnen und Ärzte sehen Deutschland aber nicht ausreichend auf große Hitze vorbereitet. Kommunen sollten kühlende Räume kurzfristig öffnen können; Pflegeheime und Kliniken seien nicht präpariert. Die Augsburger Umweltmedizinerin Claudia Traidl-Hoffmann forderte daher die Entwicklung von Frühwarnsystemen.

Bundesumweltministerin ruft zum Wassersparen auf

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat angesichts der zunehmenden Hitze und der Dürre in Deutschland zum Wassersparen aufgefordert. "Wir sollten klug und vernünftig mit Wasser umgehen", sagte Lemke heute im ZDF-"Morgenmagazin". Dieser Appell, sparsam mit Wasser umzugehen, richte sich selbstverständlich auch an die Wirtschaft und die Industrie.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 12.07.2022 | 21:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter