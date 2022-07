Hitze im Norden - und am Mittwoch wird es noch heißer Stand: 19.07.2022 15:19 Uhr Heute und morgen werden im ganzen Norden extrem hohe Temperaturen erwartet - es kann örtlich bis zu 40 Grad warm werden. Besonders kranke, aber auch ältere Menschen sowie Kleinkinder sind gefährdet. Zudem steigt die Waldbrandgefahr.

Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke in vielen Teilen Norddeutschlands: Besonders in Niedersachsen hat die Hitze heute Nachmittag zugeschlagen. In Delmenhorst, Meppen, Osnabrück und Wolfsburg zeigten die Thermometer um 14 Uhr einen Wert von 35 Grad an. Ein wenig kühler war es an den Küsten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Höchstwerte am frühen Nachmittag vielerorts bei rund 25 Grad lagen. Grund für die Hitze ist ein Hochdruckgebiet, das heiße Luftmassen vom Südwesten nach Norddeutschland einströmen lässt. In Lingen kann es sogar 40 Grad heiß werden. In weiten Teilen Norddeutschlands gilt eine Hitzewarnung.

Laut Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD), hat die Ostsee auch in den kommenden Tagen einen mäßigenden Einfluss auf die Temperaturen. Dies beschränke sich jedoch auf den Küstenbereich und das angrenzende Binnenland. Wegen der Temperaturunterschiede zwischen Wasser und Land entsteht demnach ein Windstrom gen Küste, der sogenannte Seewind. In Mecklenburg-Vorpommern wird es trotzdem vielerorts heiß. "Die Höchstwerte liegen dann im Landesinneren bei 35 bis 38 Grad. Zwischen Rügen und Usedom sowie im angrenzenden Festland von Vorpommern werden 28 bis 34 Grad erwartet."

Bereits am Montag kletterten die Temperaturen in weiten Teilen Niedersachsens auf mehr als 30 Grad.

Waldbrandgefahr vielerorts sehr hoch

Die Waldbrandgefahr ist aktuell in vielen norddeutschen Regionen hoch bis sehr hoch. Offene Feuer und glimmende Zigaretten können im Garten oder Wald leicht Brände entfachen. Die Stadt Hannover verbietet deshalb das Grillen und offenes Feuer in Parks. Die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern rechnen wegen Trockenheit und Hitze mit einer steigenden Zahl an Einsätzen. Unter anderem gehe man von mehr Vegetationsbränden durch Erntearbeiten oder unachtsames Verhalten und einer steigenden Zahl an Hitzeopfern aus, so der Landesfeuerwehrverband.

Auch der Mittwoch wird heiß

Auch morgen werden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Höchstwerte mit bis zu 37 Grad erwartet, in Hamburg immerhin noch 34 Grad. In Niedersachsen kühlt es sich hingegen dann schon wieder etwas ab. Nachts werden es um die 10 Grad Celsius. Denn von Westen her verlagert sich dann bereits eine Luftmassengrenze über den Norden - und die bringt Schauer und Gewitter mit.

Trinken und im Schatten bleiben

"Sonnenbrand, Kopfschmerzen und Sonnenstich bei zu viel direkter Sonneneinstrahlung sind die größten Gefahren", sagte Jan-Arne Lauffs, Leiter der Zentralen Notaufnahme im Universitären Notfallzentrum, in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Die Behörden und Feuerwehr in Hamburg warnten vor Hitzebelastungen. "Trinken Sie ausreichend, vermeiden Sie direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten, halten Sie ihre Wohnung kühl", empfahl die Gesundheitsbehörde. Vor allem Kinder, ältere Personen und Menschen mit Unterstützungsbedarf können das Risiko nicht genau einschätzen und seien daher anfällig für Probleme. Ältere, vor allem alleinlebende Menschen, seien bei hohen Temperaturen besonders gefährdet. Die Schweriner Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) appellierte daher an die Menschen, aufeinander zu achten.

Hitzewellen als Folge der Klimaerwärmung

Hitzewellen, wie sie in dieser Woche in Deutschland erwartet werden, sind laut dem Meteorologen Andreas Friedrich eine Folge der Klimaerwärmung. "Seit dem berühmten 'Jahrhundertsommer' 2003 erleben wir die 40 Grad zwar nicht jedes Jahr, aber immer öfter“, sagte der Tornado-Beauftragte des DWD den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aufgrund der schon eingetretenen Klimaerwärmung seien solche Hitzewellen mit Temperaturen über 30 Grad intensiver und häufiger geworden. "Diesen eindeutigen Zusammenhang kann man aus den Daten herauslesen", sagte Friedrich.

Deutsche Bahn bietet Sonderkulanzregelung an

Die Deutsche Bahn hat eine Sonderkulanzregelung angekündigt. Alle Fahrgäste, die am Dienstag oder Mittwoch auf ihre Fahrt verzichten möchten, könnten ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich 27. Juli flexibel nutzen, teilte eine Bahnsprecherin mit. Diese Regel gelte auch für zuggebundene Tickets, also Spar- und Supersparpreise. Auch die Sitzplatzreservierungen lassen sich demnach kostenfrei stornieren.

