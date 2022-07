Hitze im Norden: Heute wird es noch heißer - dann droht Starkregen Stand: 20.07.2022 12:01 Uhr Auch heute wird es im ganzen Norden extrem heiß: Örtlich bis zu 40 Grad Celsius werden erwartet. Besonders kranke, aber auch ältere Menschen sowie Kleinkinder sind gefährdet. Zudem steigt die Waldbrandgefahr. Ab dem Abend drohen in Niedersachsen Gewitter mit Starkregen.

Nachdem die Temperaturen am Dienstag an vielen Orten im Norden schon weit über der 30-Grad-Marke lagen, wird es heute noch etwas heißer. In weiten Teilen Norddeutschlands gilt eine Hitzewarnung. In Niedersachsen wurde die höchste Temperatur am Dienstag mit 39,1 in Barsinghausen-Hohenbostel am Rande der Region Hannover gemessen. Damit wurde ein neuer Spitzenwert für das Bundesland, anders als zunächst gemeldet, knapp verpasst. Der Höchstwert - auch für den ganzen Norden - von 39,6 Grad Celsius aus Dörpen (Landkreis Emsland) stammt vom 25. Juli 2019. Heute werden Werte zwischen 30 Grad auf Borkum und knapp 40 Grad Celsius in Hannover erwartet. Abends könnte die Hitze in teils schweren Gewittern münden.

In Schleswig-Holstein wurde am Dienstag der Spitzenwert von 35 Grad Celsius in Geesthacht gemessen. In der Gegend um Mölln sollen heute um die 40 Grad Celsius erreicht werden. Ansonsten liegen die Werte zwischen 29 Grad auf der Insel Föhr und 37 Grad Celsius in Neumünster.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde der Höchstwert von 35 Grad Celsius am Dienstag in Boizenburg festgestellt. Die höchsten Werte heute sollen der Vorhersage zufolge zwischen 34 Grad in Anklam und bis 39 Grad Celsius in Schwerin liegen, mancherorts möglicherweise auch darüber.

In Hamburg wurden am Dienstag 35 Grad Celsius gemessen - und zwar im Stadtteil Veddel. Bis Dienstagnachmittag mussten die großen Krankenhäuser in Hamburg nur wenige Menschen wegen der Hitze in den Notaufnahmen versorgen, wie NDR 90,3 berichtete. Heute könnten die Werte auf 38 Grad steigen.

In Niedersachsen ab dem Abend teils heftige Gewitter erwartet

"Zum Abend hin kommen dann in Niedersachsen von Südwesten erste teils kräftige Gewitter an", sagt Meteorologe Sven Plöger voraus. Ursache dafür ist ein Gewittertief, das von Frankreich und Großbritannien kommend "sutsche den Hochdruckkeil wegdrückt", wie Meteorologe Rüdiger Hartig vom Deutschen Wetterdienst (DWD) es ausdrückt. Vom Weser-Ems-Gebiet bis südlich der Elbe wird es dann in der zweiten Nachthälfte bis Donnerstagfrüh verbreitet ordentlich regnen, gebietsweise ist zunächst Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter und Böen mit Windstärke 9 möglich.

Gewittertief kringelt sich ein: Bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter

Besonders an dem Tief sei, dass es anders als bei Gewittern meist üblich relativ langsam Richtung Nordsee voranzieht. "Es kringelt sich ein", sagt Hartig. Das könnte zur Folge haben, dass in Niedersachsen dann örtlich bis Donnerstagmittag auch 30 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammenkommen.

Weitere Informationen Wetter: Vorhersage und Regenradar für Norddeutschland Das Wetter in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Vorhersage, Regenradar, PLZ-Suche und Unwetterwarnungen. mehr

Nach Wochen der Trockenheit klingt die mögliche Regenmenge zwar hoch, aber den ausgetrockneten Böden ist damit nicht wirklich geholfen. Hartig nennt es das "mediterrane Problem": Das meiste spült oberflächlich ab, sickert nicht ein. "Für den Grundwasserspiegel bringt das nichts", sagt Hartig.

Abkühlung in Sicht, aber kein Landregen

Dafür sei ein ausgiebiger Landregen mit kleineren Tropfen und über längere Zeit nötig. Doch der ist erst einmal nicht in Sicht. Für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erwartet Hartig zudem auch jetzt nur einzelne Schauer, auf dem Weg dorthin löse sich das Tief langsam auf. "Dahinter sickert kühlere Luft ein", so Hartig. Bis Sonnabend werden verbreitet - etwa an den Küsten - nur noch 20 Grad erreicht, im Binnenland maximal 27 Grad. Erst ab Sonntag gebe es wieder die Chance auf steigende Temperaturen. Niederschlag werde es nach Durchzug des Tiefs bis Montag keinen nennenswerten mehr geben, sagt Hartig: "Das sind keine Tage, an denen man mit Regenschirm vor die Tür gehen muss."

"Unser Schicksal: Sommer werden heißer und trockener"

Hitzewellen wie in dieser Woche in Deutschland sind laut DWD-Meteorologe Hartig eine erwartbare Folge des Klimawandels. "Die Extrema werden immer mehr zum Normalfall", so fasst der Experte die wissenschaftliche Kenntnis zusammen. Dazu gehöre, dass die Sommer auch in unseren Breiten zunehmend heißer und trockener werden. Zwei Entwicklungen, die sich zudem gegenseitig bedingen. Seit Jahresbeginn hat es in den meisten Monaten (mit Ausnahme des sehr nassen Februars) teils deutlich zu wenig geregnet, die Folgen spüren nicht nur die Bauern. "Denn wenn die Böden knochentrocken sind, fehlt die kühlende Wirkung der Verdunstung", sagt Hartig. Die Folge: Es wird noch heißer.

AUDIO: Klimawandel - Wann ändern Menschen ihr Verhalten? (7 Min) Klimawandel - Wann ändern Menschen ihr Verhalten? (7 Min)

Waldbrandgefahr vielerorts sehr hoch

Die Waldbrandgefahr ist aktuell in vielen norddeutschen Regionen hoch bis sehr hoch. Offene Feuer und glimmende Zigaretten können im Garten oder Wald leicht Brände entfachen. Die Stadt Hannover verbietet deshalb das Grillen und offenes Feuer in Parks. Die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern rechnen wegen Trockenheit und Hitze mit einer steigenden Zahl an Einsätzen. Unter anderem gehe man von mehr Vegetationsbränden durch Erntearbeiten oder unachtsames Verhalten und einer steigenden Zahl an Hitzeopfern aus, so der Landesfeuerwehrverband.

Weitere Informationen Waldbrandgefahr im Norden: So hoch ist das Risiko in Ihrer Region Eine Landkarte zeigt, wo die Gefahr für Brände in Norddeutschland hoch ist - und wie sich das Risiko in den kommenden Tagen entwickelt. mehr

Trinken und im Schatten bleiben

Aufgrund der Hitze ist die Wärmebelastung auf den Körper sehr hoch. "Sonnenbrand, Kopfschmerzen und Sonnenstich bei zu viel direkter Sonneneinstrahlung sind die größten Gefahren", sagte Jan-Arne Lauffs, Leiter der Zentralen Notaufnahme im Universitären Notfallzentrum, in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Die Behörden und Feuerwehr in Hamburg warnten vor Hitzebelastungen. "Trinken Sie ausreichend, vermeiden Sie direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten, halten Sie ihre Wohnung kühl", empfahl die Gesundheitsbehörde. Vor allem Kinder, ältere Personen und Menschen mit Unterstützungsbedarf können das Risiko nicht genau einschätzen und seien daher anfällig für Probleme. Ältere, vor allem alleinlebende Menschen, seien bei hohen Temperaturen besonders gefährdet. Die Schweriner Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) appellierte daher an die Menschen, aufeinander zu achten.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen. mehr

Deutsche Bahn bietet Sonderkulanzregelung an

Die Deutsche Bahn hat eine Sonderkulanzregelung angekündigt. Alle Fahrgäste, die heute auf ihre Fahrt verzichten möchten, könnten ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bis einschließlich 27. Juli flexibel nutzen, teilte eine Bahnsprecherin mit. Diese Regel gelte auch für zuggebundene Tickets, also Spar- und Supersparpreise. Auch die Sitzplatzreservierungen lassen sich demnach kostenfrei stornieren.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 18.07.2022 | 09:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter