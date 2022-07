Hitze erreicht den Norden: "Wir bewegen uns im Rekordbereich" Stand: 18.07.2022 10:20 Uhr Zunächst steigt das Thermometer heute in Niedersachsen über die 30-Grad-Marke. Morgen und am Mittwoch werden dann im ganzen Norden bis zu 38 Grad erwartet. Besonders kranke, aber auch ältere Menschen sowie Säuglinge und Kleinkinder sind gefährdet. Zudem steigt die Waldbrandgefahr.

Die große Hitze komme aus dem Westen und Nordwesten Frankreichs zu uns, sagt Meteorologe Sven Plöger im Interview auf NDR Info. In der Bretagne werden bis zu 43 Grad erwartet. "Selbst London kratzt an der 40-Grad-Marke. Da ist die ganz große Heißluft, die in unsere Richtung gedrückt wird."

Bereits heute klettern die Temperaturen Plöger zufolge in weiten Teilen Niedersachsens auf mindestens 30 Grad, möglich seien örtlich bis zu 32 oder 33 Grad. Am Dienstag werde es in Niedersachsen zwischen 32 und 38 Grad heiß. In Westdeutschland werden sogar noch höhere Werte erwartet. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland könnte das Thermometer Temperaturen von 38 bis zu 41 Grad anzeigen. "Wir sind im Rekordbereich", sagt Plöger.

Mittwoch kommt die Hitze auch nach SH und MV

"In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es zunächst noch etwas gedämpftere 29 bis 33 Grad. Aber dort kommt die Hitze danach an", sagt Plöger. Am Mittwoch würden in den beiden Ländern Höchstwerte mit bis zu 37 Grad erwartet, während es sich in Niedersachsen schon wieder etwas abkühlt.

Denn von Westen her verlagert sich dann bereits eine Luftmassengrenze über den Norden - und die bringt Schauer und Gewitter mit. "Die können auch kräftig werden", meint Plöger. Gleichwohl sei das angesichts der Trockenheit nur ein Tropfen auf den heißen Stein. "Gewitter bringen oft starken Regen. Wenn der auf den trockenen Boden trifft, kann der das oft gar nicht aufnehmen, möglicherweise wird sogar noch guter Boden weggeschwemmt." Seit 2018 gebe es im Mittel ständige Regendefizite. "Wenn man mit der Hand in den Boden greift, da hat man oft gefühlt Saharastaub in der Hand."

Ver.di fordert hitzefrei für Arbeitnehmer

Die Gewerkschaft ver.di fordert angesichts der hohen Temperaturen hitzefrei und längere Pausen für Arbeitnehmer. Auch wenn darauf kein rechtlicher Anspruch bestehe, sollten mit dem Betriebsrat Regelungen getroffen werden, wann ausgefallene Arbeitszeiten gegebenenfalls nachgeholt werden können, sagte der Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei ver.di, Norbert Reuter, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Die Gesundheit der Beschäftigten müsse im Vordergrund stehen.

Marburger Bund: Hitzeschutzplan notwendig

Der Ärzteverband Marburger Bund verlangte unterdessen einen nationalen Hitzeschutzplan und eine Hitze-Aufklärungskampagne. "Die Politik muss ihre Anstrengungen für Schutzmaßnahmen in Hitzephasen deutlich ausbauen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna. Städte und Kommunen bräuchten Hitzeschutzpläne, damit sich Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens besser auf Hitzewellen vorbereiten können - "am besten geregelt durch einen nationalen Hitzeschutzplan". Wichtig sei auch, die Bevölkerung darüber zu informieren, wie sich Menschen in Hitzewellen ganz konkret verhalten sollen, zum Beispiel durch eine Aufklärungskampagne der Bundeszentrale für politische Bildung, sagte Johna.

