Hilfe für die Erdbebengebiete: Wir schauen hin

Am 6. Februar bebte die Erde im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Mehr als 50.000 Menschen kamen ums Leben, Millionen Menschen verloren ihr Zuhause. Schnell lief auch die internationale Hilfe an. Doch wie sieht die Lage einen Monat nach dem Unglück aus? Wie laufen die Aufbauarbeiten, mit welchen Problemen haben die Menschen vor Ort aktuell zu kämpfen? Am Dienstag, 7. März, blickt der NDR an einem Thementag auf die betroffenen Gebiete und die zahlreichen Schicksale der Menschen.