Heute wieder viele Warnstreiks - Schwerpunkt in Niedersachsen Stand: 22.03.2023 08:46 Uhr Im Öffentlichen Dienst gibt es heute bundesweit Warnstreiks. Schwerpunkt der vorübergehenden Arbeitsniederlegungen in Norddeutschland ist Niedersachsen - dort wird unter anderem in Kitas gestreikt. Für morgen ist erneut ein Warnstreik am Hamburger Flughafen angekündigt.

Hintergrund für die Streiks sind die festgefahrenen Verhandlungen im Tarifkonflikt zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst. Für die bundesweit etwa 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordert die Gewerkschaft ver.di 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber ein Plus von 500 Euro pro Monat.

Die Arbeitgeber lehnen diese Forderung als unverhältnismäßig ab. Sie bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie eine Einmalzahlung von 2.500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde ist für kommende Woche in Potsdam geplant.

Niedersachsen: Warnstreiks auch bei der Müllabfuhr

In mehreren niedersächsischen Städten fahren heute als Folge des Warnstreiks keine Busse und Bahnen, auch die Müllabfuhr wird bestreikt, genauso Kitas und kommunale Klinken. Auch die Beschäftigten in der Verwaltung sind aufgerufen, sich am Streik zu beteiligen In Hannover gibt es mehrere Demonstrationen, die Gewerkschaft ver.di rechnet bei einer zentralen Kundgebung um 11 Uhr mit 12.000 Teilnehmenden. Morgen gehen die Streiks teilweise noch weiter. So wird etwa in Hannover dann erneut der Bus- und Stadt-Bahnverkehr bestreikt, auch in kommunalen Krankenhäusern muss dann weiter mit Einschränkungen gerechnet werden. Gestern hatte es landesweit Arbeitsniederlegungen von Krankenhausärztinnen und -ärzten gegeben.

MV: Kitas in Rostock vom Streik betroffen

Viele Eltern in Rostock müssen als Folge des Warnstreiks heute die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren. Die Gewerkschaft GEW hat in etwa 35 Kindertagesstätten, Horten und Einrichtungen der stationären Hilfe zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind die Einrichtungen der beiden Träger DRK Rostock Kinder- und Jugendhilfe gGmbH und ASB Küstenkinder e.V.

Um 16 Uhr soll es eine Kundgebung auf dem Neuen Markt in Rostock geben, zu der neben den Kita-Beschäftigten auch Eltern, Kinder und Großeltern eingeladen sind. Neben mehr Geld für die Mitarbeitenden fordert die GEW auch Qualitätsverbesserungen in den Kindereinrichtungen.

Hamburg: Morgen erneut Warnstreik am Flughafen

Reisende, die morgen von Hamburg aus in den Urlaub fliegen wollen, müssen sich erneut auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft ver.di gab bekannt, dass es erneut einen 24-stündigen Warnstreik geben soll. Er startet mit dem Beginn der Nachtschicht heute Abend. Unter anderem sind Mitarbeitende bei der Bordkartenkontrolle und der Flughafengesellschaft dazu aufgerufen, vorübergehend ihre Arbeit niederzulegen.

Gestern hatten in Hamburg Tausende Klinikärzte für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt und demonstriert.

