Heute mitdiskutieren: Das Sylt-Video und die Folgen Stand: 29.05.2024 09:31 Uhr Im Sylter Nobelclub "Pony" singen junge Menschen fröhlich fremdenfeindliche Zeilen - und lassen sich dabei filmen. Wie kommt es zu solchen Entgleisungen, was sind die Folgen - und was kann man dagegen tun? Unser Thema heute bei NDR Info live.

Zu Gast bei NDR Info live Moderatorin Ann-Brit Bakkenbüll sind



Michael Kraske , Journalist und Rechtsextremismus-Experte

, Journalist und Rechtsextremismus-Experte Jeremy Gartner, Medienanwalt

Ein schneller Beat, eine eingängige Melodie, ein simpler Text: "L'amour Toujours" von Gigi D’Agostino war ein ganz normaler Pop-Song, der in den 1990er-Jahren Erfolge feierte und eigentlich für eins steht: Liebe. Rund 20 Jahre später ist das Lied erneut in aller Munde, denn der rechtsextremen Szene ist es gelungen, ihre Ideologien und Botschaften in den Party-Song zu weben und zu verbreiten.

Und so wird plötzlich deutschlandweit auf Schützenfesten, Karnevalsveranstaltungen, in Internaten und auch an Pfingsten auf Sylt lautstark mit rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Parolen zu dem Lied gesungen und gefeiert. Auf dem Video aus dem "Pony"-Club sind junge Männer und Frauen zu sehen, die "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" grölen.

Was hinter dem Kulturkampf der Neuen Rechten steckt, ob die Ereignisse von Sylt ein Geländegewinn für die rechte Szene sind und was aus dem Skandal (auch juristisch für die Beteiligten) folgt - darüber sprechen wir heute ab 17.10 Uhr in unserem NDR Info Livestream auf dieser Seite.

