Heute drohen Staus auf norddeutschen Straßen

Weihnachtszeit ist für viele auch Reisezeit. Die beiden Hauptreisetage in dieser Woche sind voraussichtlich heute und Sonnabend. Für Neujahr sowie das Wochenende nach Silvester (4./5. Januar) rechnet der ADAC auf allen norddeutschen Autobahnen wegen des Rückreiseverkehrs aus dem Weihnachtsurlaub mit besonders viel Verkehr und dementsprechend vollen Straßen.

In Niedersachsen erwarten Verkehrsexperten wegen des Weihnachtsreiseverkehrs Probleme unter anderem auf der A7 zwischen Hildesheim und Salzgitter. Die Baustelle zwischen Hannover-Nord und Berkhof ist dagegen vorübergehend abgebaut worden, sodass dort je drei Spuren in beide Richtungen befahrbar sind. Staus drohen dagegen auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen/Osnabrück sowie auf den Autobahnen 2, 27, 28 und 31. Auch auf der A7 rund um Hamburg könnte es eng werden. Staus werden zudem auf der A24 von Hamburg in Richtung Berlin erwartet.

Videos 02:20 Hamburg Journal Auftakt für den Weihnachtsreiseverkehr Hamburg Journal Zum Start der Weihnachtsferien herrschte am Hamburger Flughafen und am Hauptbahnhof reichlich Betrieb. Auf den Autobahnen war es voll, auch in den nächsten Tagen drohen Staus. Video (02:20 min)

Expertentipp: Ganz früh oder ganz spät starten

Die Experten raten für die kritischen Tage, bei längeren Strecken möglichst sehr früh am Morgen oder in den Abendstunden aufzubrechen, um so hohem Verkehrsaufkommen zu entgehen. Oder man reist an den Tagen, an denen mit einem vergleichsweise geringen Verkehrsaufkommen gerechnet wird - dazu zählte zum Beispiel Heiligabend.

Wie schon an den Tagen zuvor ist die Lage auf den norddeutschen Autobahnen auch an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag weitgehend entspannt geblieben. Allerdings war die A 1 am Mittwoch nach einem Unfall mit zwei Toten bei Holdorf für mehrere Stunden gesperrt. Auch auf der A7 ging nach einem Unfall zwischen Dorfmark und Bad Fallingbostel zeitweise nichts mehr.

Der Automobilclub ADAC hatte nach dem Ferienstart in den norddeutschen Bundesländern am vergangenen Wochenende mit Behinderungen gerechnet, die aber größtenteils ausblieben.

Wetter wenig "weihnachtlich"

Nach dem Schmuddelwetter an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag soll es ab heute im Norden zumindest größtenteils trocken bleiben. Für das Wochenende erwarten Wetterexperten dann deutlich niedrigere Temperaturen. Am Sonnabend liegen sie nur noch zwischen maximal 2 Grad im Raum Osnabrück und 0 Grad im Raum Neubrandenburg und Schwerin. Nachts fallen die Temperaturen überall im Norden auf minus 1 bis minus 3 Grad. Am Sonntag wird es dann wieder etwas milder bei bis zu 6 Grad.

