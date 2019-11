Stand: 06.11.2019 07:37 Uhr

Heute Warnstreik beim NDR

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute erneut zu einem Warnstreik beim Norddeutschen Rundfunk aufgerufen. Der NDR versucht, die Auswirkungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Hörerinnen und Hörer so gering wie möglich zu halten.

Dennoch kann es streikbedingt zu Änderungen in den NDR Programmen kommen. Über Abweichungen vom geplanten Sendeablauf informiert der NDR in seinen Programmen, auf NDR.de in der Programmvorschau sowie im Videotext. Der NDR bittet alle, die die Angebote nutzen, um Verständnis.