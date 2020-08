Stand: 09.08.2020 16:07 Uhr

Strände wieder voll - Unwetterwarnung für NDS und MV

Das heiße Sommerwetter in Norddeutschland hat auch am Sonntag viele Menschen ans Wasser gelockt. In Schleswig-Holstein sind besonders die Strände der Lübecker Bucht voll. Insgesamt ist aber nicht ganz so viel los wie am Sonnabend. Auch auf den Straßen sieht es besser aus als gestern. Gegen Nachmittag war es lediglich rund um Hamburg voll. Für Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen gilt zurzeit eine Warnungvor schwerem Gewitter und Starkregen.

NDR Info extra: Hitze und Corona im Norden NDR Info - 08.08.2020 20:15 Uhr Wie kühlen sich die Menschen im Norden ab, wie achten sie am heißesten Tag des Jahres auf die AHA-Regeln? NDR Info extra berichtet von Norderney, aus Timmendorfer Strand und aus dem Harz.







SH: Strände wieder voll - offenbar weniger Tagesgäste

Die Ostseestrände an der Lübecker Bucht waren bereits am Sonntagvormittag wieder sehr gut besucht. In Scharbeutz zeigte die "Strandampel" auf der Webseite strandticker.de an einigen Abschnitten Rot, wenig später auch in Timmendorfer Strand und Niendorf. Am späten Sonntagnachmittag waren laut "Stranampel" rund die Hälfte aller Strandabschnitte in der Lübecker Bucht voll. Im Vergleich zum Vortag ging es nach Angaben der Kur- und Tourismusdirektionen aber etwas entspannter zu. Wegen der zum Ferienende zahlreichen Abreisen sei es vielerorts ruhiger. Möglicherweise hätten die vollen Strände vom Sonnabend auch Tagesgäste abgeschreckt.

An der Nordsee in St. Peter-Ording war nach Angaben der Tourismusdirektion der Strandparkplatz zwar wieder gut gefüllt. Die Straßen seien allerdings diesmal problemlos befahrbar - kein Vergleich zu Sonnabend. In Büsum hielt sich der Andrang in Grenzen. Dort, wie auch auf Helgoland, Sylt und in St. Peter-Ording, gilt in einigen Straßen eine Maskenpflicht.

Niedersachsen: Gedränge auch an Badeseen

An Niedersachsens Badeseen ist auch heute wieder viel los. An einigen Seen war es gestern so voll, dass die Polizei die Zufahrten sperrte - beispielsweise am Tankumsee in Isenbüttel und am Bernsteinsee in Sassenburg. Das Besucheraufkommen sei heute ebenfalls hoch, twitterte die Polizei. Gestern hatten auch viele Küstenorten in Niedersachsen Hochbetrieb gemeldet. Am Sonntag ging es entspannter zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Niedersachsen zur zeit vor schweren Gewittern und Starkregen.

MV: Weniger Strandgäste als gestern

Nach dem großen Ansturm am Sonnabend verzeichneten die Ostseestrände in Mecklenburg-Vorpommern heute weniger Betrieb. In Boltenhagen etwa, wo tags zuvor schon zur Mittagszeit alle Parkplätze besetzt waren, standen einer Sprecherin zufolge am Sonntag noch ausreichend Stellplätze zur Verfügung. Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben regen Reiseverkehr zu den Ferieninseln Rügen und Usedom. Größere Staus habe es aber bis zum Mittag dort nicht gegeben. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienstvor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen in Mecklenburg-Vorpommern.

Volle Straßen: Rauf in den Norden, zurück in den Süden

Nicht nur Wochenend-Ausflügler sind auf den Autobahnen unterwegs: In Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen enden die Ferien, es ist mit viel Rückreiseverkehr zu rechnen. Folgende Autobahnen sind besonders betroffen:



A1 Puttgarden - Hamburg - Bremen

A2 Dortmund - Hannover - Berlin

A7 Flensburg - Hamburg

A24 Berlin - Hamburg

A31 Emden - Bottrop

Über die aktuelle Lage auf den Straßen in Norddeutschland informiert das NDR Verkehrsstudio:

