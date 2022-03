Heinold: Ergebnis im Saarland beeinflusst Grüne in SH nicht

Sendung: Infoprogramm | 28.03.2022 | 08:20 Uhr

7 Min | Verfügbar bis 04.04.2022

Die Grünen haben bei der Wahl im Saarland den Einzug in den Landtag nur hauchdünn verpasst. Fragen an die Grünen-Spitzenkandidatin in Schleswig-Holstein, Monika Heinold.