Explosion in Heide - Suche nach Ursache Sendung: NDR Info | 06.08.2020 | 14:00 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 13.08.2020

In der Innenstadt von Heide ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Grund war eine Explosion in einem Friseursalon. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.