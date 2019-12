Stand: 26.12.2019 15:03 Uhr

Hauptreisetag auf Autobahnen im Norden

Weihnachtszeit ist für viele auch Reisezeit. Die beiden Hauptreisetage in dieser Woche sind voraussichtlich heute und Sonnabend. In Niedersachsen gab es am Mittag auf der A1 bei Osnabrück zehn Kilometer stockenden Verkehr - inzwischen sind es nur noch vier Kilometer. Die A2 Berlin Richtung Hannover ist zwischen Hämelerwald und Lehrte-Ost wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Dadurch bildete sich ein acht Kilometer langer Stau. Die Umleitung führt über Peine und Sehnde nach Lehrte.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland finden Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsservice.

A2 bei Lehrte: Lkw fährt gegen Mittelleitplanke 26.12.2019 10:00 Uhr Am Donnerstagmorgen ist auf der Autobahn 2 bei Lehrte (Region Hannover) ein Lastwagen gegen die Mittelleitplanke gefahren. Die A2 musste gesperrt werden, der Fahrer blieb unverletzt.







4,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Expertentipp: Ganz früh oder ganz spät starten

Experten raten für die kritischen Tage, bei längeren Strecken möglichst sehr früh am Morgen oder in den Abendstunden aufzubrechen, um so hohem Verkehrsaufkommen zu entgehen. Oder man reist an den Tagen, an denen mit einem vergleichsweise geringen Verkehrsaufkommen gerechnet wird - dazu zählte zum Beispiel Heiligabend.

Der Automobilclub ADAC hatte nach dem Ferienstart in den norddeutschen Bundesländern am vergangenen Wochenende mit Behinderungen gerechnet, die aber größtenteils ausblieben. Für Neujahr sowie das Wochenende nach Silvester (4./5. Januar) rechnet der ADAC auf allen norddeutschen Autobahnen wegen des Rückreiseverkehrs aus dem Weihnachtsurlaub mit besonders viel Verkehr und dementsprechend vollen Straßen.

Wetter wenig "weihnachtlich"

Nach dem Schmuddelwetter an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag soll es ab heute im Norden zumindest größtenteils trocken bleiben. Für das Wochenende erwarten Wetterexperten dann deutlich niedrigere Temperaturen. Am Sonnabend liegen sie nur noch zwischen maximal 2 Grad im Raum Osnabrück und 0 Grad im Raum Neubrandenburg und Schwerin. Nachts fallen die Temperaturen dann überall im Norden auf minus 1 bis minus 3 Grad. In der kommenden Woche wird es dann wieder etwas milder bei Tageshöchstwerten bis zu 6 Grad.

Weitere Informationen Regen statt Schnee: Weihnachten bleibt trübe Über die Weihnachtstage ist das Wetter in Norddeutschland wenig festlich. Nach einem vielerorts verregneten ersten Weihnachtstag soll es immerhin heute meistens trocken bleiben. mehr Rettungsgasse richtig bilden Damit Rettungskräfte schnell am Unfallort eintreffen können, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten | 25.12.2019 | 17:00 Uhr