Hannover: Länderchefs beraten über Energiekrise und Flüchtlinge Stand: 19.10.2022 14:43 Uhr Die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges und die Schwierigkeiten bei der Flüchtlings-Unterbringung sind die Hauptthemen, mit denen sich am Donnerstag und Freitag die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten auf einer Konferenz in Hannover befassen.

Niedersachsen ist Gastgeber des Treffens im Schloss Herrenhausen, weil das Bundesland turnusgemäß den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) übernommen hat. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird in Hannover erwartet, um einen Zwischenbericht zum Vorschlag für eine Strom- und Gaspreisbremse vorzulegen. Zuletzt hatten sich die Länderchefinnen und -chefs am 4. Oktober in Berlin getroffen.

"Entlastungspakete" im Umfang von insgesamt 295 Millionen Euro angekündigt

Bei dem vergangenen Treffen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Eckpunkte eines weiteren "Entlastungspaketes" des Bundes vorgestellt, mit dem die Folgen der stark gestiegenen Energiepreise und der hohen Inflation für Privatleute und Unternehmen abgefedert werden sollen. Scholz kündigte an, der Bund werde 240 bis 250 Milliarden Euro der Kosten von dann insgesamt drei Maßnahmenbündeln tragen, die einen Umfang von insgesamt 295 Milliarden Euro haben sollen. Das jüngste der drei "Pakete" soll 200 Milliarden Euro umfassen. Es sind allerdings noch viele Fragen offen: Welche Kosten kommen tatsächlich auf die Bundesländer zu? Wie genau soll die Gas- und Strompreisbremse funktionieren? In welcher Höhe und in welcher Form kommen Entlastungen?

Weil stellt Vorschlag der Expertenkommission in Frage

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Mittwoch der dpa, es müsse zügig eine Entlastung durch den Bund geben: "Die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft brauchen Klarheit." Weil zufolge sind vor allem im Zusammenhang mit dem Strom- und Gaspreisdeckel wichtige Fragen offen. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte Weil: "Mir leuchtet der von der Expertenkommission vorgeschlagene zeitliche Ablauf nicht ein: Im Dezember wird eine Abschlagzahlung der Gaskunden übernommen, im Januar und Februar sollen die hohen Preise gelten und erst ab März dann der Gaspreisdeckel wirken." Nach einer Entlastung im Dezember dürfe keine umso höhere Belastung im Januar und Februar folgen. "Das versteht dann niemand mehr." Weil dämpfte Erwartungen auf konkrete Ergebnisse bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Diese erwarte er erst bei einem weiteren Treffen mit dem Bundeskanzler.

Günther: "Hätte konkretere Vorstellungen des Bundes erwartet"

Deutliche Kritik an den Ergebnissen der letzten MPK hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geäußert: Angesichts der "wirklich schwierigen Lage mit großer Unsicherheit in der Bevölkerung", hätte er "viel konkretere Vorstellungen" des Bundes erwartet, sagte Günther. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte die Ergebnisse als "sehr enttäuschend" bezeichnet. Die Ampelkoalition habe keine Lösungen und keinen Plan zum Umgang mit den Folgen des Ukraine-Krieges. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mahnte Anfang Oktober: "Wir haben nicht mehr viel Zeit, die Lösungen sind längst überfällig." Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte nach dem Treffen betont, wie bedeutend das neue Milliarden-Programm auch für die Industrie sei. Vorgesehen sei, große Unternehmen zu entlasten, indem für sie im Rahmen der Strompreisbremse ein spezifischer Basis-Verbrauch verbilligt wird.

EU berät über Gas-Einkäufe - Bundeskabinett billigt AKW-Pläne

Parallel zur MPK in Hannover treffen sich die Regierungschefinnen und -chefs der 27 EU-Mitgliedsländer in Brüssel, um unter anderem über gemeinsame europäische Gas-Einkäufe zu beraten. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte, sind die Verbraucherpreise im Euro-Raum im September auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Durch den anhaltenden Kostenschub im Bereich Energie lagen sie demnach um 9,9 Prozent höher als vor einem Jahr. Seit es den Euro gibt, war die Inflation in der EU noch nie so hoch.

Um die Stromversorgung in Deutschland zu sichern - aber auch in Hinsicht auf die aktuellen Probleme anderer EU-Länder wie Frankreich, hat das Bundeskabinett am Mittwoch den Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke beschlossen, die eigentlich auch zum Jahresende abgeschaltet werden sollten. Zu Diskussionen hatte dabei zuletzt das "Machtwort" von Kanzler Scholz geführt, der anordnete, dass auch das AKW im niedersächsischen Lingen bis zum 15. April 2023 weiterlaufen soll, ebenso wie die Meiler Isar 2 und Neckarwestheim 2.

Thema Flüchtlinge: Gespräch mit Minister Lindner über Finanzierungsfragen

Videos 4 Min Flüchtlingsgipfel: Länder und Kommunen schlagen Alarm Es fehlt an Geld und an Gebäuden. Ob der Bund helfen kann, fasst Kerstin Dausend in Berlin zusammen. (11.10.2022) 4 Min

Ein weiteres großes Thema bei den Beratungen in Hannover soll die Versorgung der Zehntausenden Flüchtlinge sein, die in diesem Jahr bereits nach Deutschland kamen, viele von ihnen aus der Ukraine. Niedersachsens Ministerpräsident Weil kündigte an: "Hier müssen Finanzierungsfragen dringend geklärt werden", darüber wolle man mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) diskutieren. Auf einem "Flüchtlingsgipfel" am 11. Oktober hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unter anderem angekündigt, dass weitere Bundesimmobilien mit insgesamt rund 4.000 Plätzen zur Flüchtlings-Unterbringung zur Verfügung gestellt würden. Sie machte aber keine Aussagen über mögliche weitere finanzielle Hilfen des Bundes. Von Anfang 2022 bis September stellten nach Angaben des Bundes fast 135.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl in Deutschland - knapp 35 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zudem müssen viele Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden, die ohne Visum einreisen können und für einen legalen Aufenthalt kein Asyl beantragen müssen. Angesichts der Zahlen erklärte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Jan Arning, die Ergebnisse des "Flüchtlingsgipfels" seien weit hinter den Erwartungen zurück geblieben: "Die Kommunen haben schlicht keine Kapazitäten mehr, Geflüchtete und Vertriebene angemessen und dezentral unterzubringen."

Weitere Informationen Flucht vor Ukraine-Krieg: Weniger Spenden, viele Probleme Viele Kommunen sehen sich überfordert mit der Flüchtlings-Unterbringung, Hilfsorganisationen beklagen gesunkene Spendenbereitschaft: So können Sie helfen. mehr

49-Euro-Ticket: Finanzierungs-Details noch unklar

Laut Weil wird es bei den Gesprächen in Hannover auch erneut um das geplante bundesweite Ticket für den Personennahverkehr gehen. Bei einer Verkehrsministerkonferenz in der vergangenen Woche hatten sich Bund und Länder generell darauf verständigt, ein Ticket zum Preis von 49 Euro im Monat einzuführen. Es soll als Abonnement angeboten werden, das aber jederzeit kündbar sein soll. Die Länderchefinnen und -Chefs wollen nun über Details der Finanzierung diskutieren und fordern vom Bund zudem generell mehr Geld für den Nahverkehr.

Weil: "Land steht vor großen Herausforderungen"

Niedersachsens Ministerpräsident Weil hatte nach der Übernahme des MPK-Vorsitzes angekündigt, dass das Vorsitzjahr seines Bundeslandes von großen Aufgaben geprägt sei: Der Krieg in der Ukraine, die daraus resultierende Energiekrise und die enormen Preissteigerungen "verunsichern viele Menschen und stellen unser Land vor große Herausforderungen". Wirtschaft und Gesellschaft würden ein entschlossenes und gut aufeinander abgestimmtes Handeln von Bund und Ländern erwarten, so Weil. "Die MPK ist hier ein wichtiges Gremium zur Koordinierung der Länder untereinander sowie als Interessenvertreterin der Länder gegenüber dem Bund."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 19.10.2022 | 12:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Sozialpolitik Energiekrise