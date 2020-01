Handball-EM: Deutsches Team schlägt Weißrussland Sendung: NDR Info | 17.01.2020 14:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 24.01.2020

Nach einer schlechten EM-Vorrunde in Trondheim spielten die deutschen Handballer in Wien gegen Weißrussland souverän auf. Am Ende stand ein 31:23-Sieg.