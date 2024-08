Hamburger Woche der Pressefreiheit: Demokratie stärken

Pressefreiheit ist die Grundlage für freie Meinungs- und Willensbildung und damit unverzichtbar für unsere Demokratie. Doch ist sie zunehmend bedroht: in vielen Ländern, weltweit, aber auch in Deutschland. Vom 13. bis 18. Oktober bietet die Hamburger Woche der Pressefreiheit ein vielfältiges Programm mit internationalen Gästen, zahlreichen Diskussionen und Workshops. NDR Info ist mit seinem umfangreichen Angebot zentraler Partner der Veranstaltung und wird auch in diesem Jahr die prominent besetzte Auftaktveranstaltung mit Live-Sendung ausrichten. Die Hamburger Woche der Pressefreiheit ist eine Initiative der Körber Stiftung und der ZEIT STIFTUNG BUCERIUS.