Sendung: Infoprogramm | 31.01.2022 | 08:37 Uhr

5 Min | Verfügbar bis 07.05.2022

Das Sturmtief "Nadia" hat auch vor der Hallig Hooge in der Nordsee nicht Halt gemacht. Die Lage sei aber entspannt, so Bürgermeisterin Katja Just.