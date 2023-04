Hackerangriffe auf Webseiten im Norden - russische Gruppe verantwortlich? Stand: 05.04.2023 13:55 Uhr In mehreren norddeutschen Bundesländern hat es Hackerangriffe auf Internetseiten von Regierungen, Behörden und Zentren gegeben. Betroffen ist nach Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern nun auch Schleswig-Holstein.

In Schleswig-Holstein wurden die Internet-Domain des Landes schleswig-holstein.de und das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in Kiel (ZBW) gehackt. Das bestätigte eine Sprecherin der weltweit größten Spezialbibliothek für wirtschaftswissenschaftliche Literatur NDR Schleswig-Holstein.

Niedersachsen: Internetseiten der Polizei lahmgelegt

Bereits am Dienstag legte in Niedersachsen ein Cyberangriff mehrere Internetseiten der Polizei lahm. Es tauchte ein Bekennerschreiben auf. Demnach könnte eine pro-russische Gruppe hinter der Attacke stecken. Es handelt sich laut niedersächsischem Innenministerium um einen sogenannten Überlastungsangriff: Durch massenhafte gleichzeitige Zugriffe werden Server blockiert. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Computer-Sabotage.

MV: Russische Cybergruppe bekennt sich auf Social-Media-Kanälen

Nach dem Cyberangriff auf mehrere Internetseiten von Regierung und Behörden in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt jetzt die Polizei. "Nach ersten Analysen war klar, dass es sich um einen Angriff handelte, bei dem die Server durch massenhafte Anfragen überlastet werden sollen", teilte Innen- und Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstagnachmittag mit. Nach aktuellem Informationsstand des Computernotfallteams CERT MV habe sich eine russische Cybergruppe auf Social-Media-Kanälen zu dem Angriff bekannt. Die betroffenen Seiten im Nordosten sind mittlerweile wieder erreichbar.

Andere Bundesländer ebenfalls betroffen

Auch in Brandenburg und Sachsen-Anhalt gab es Probleme mit staatlichen Internetseiten. Der Angriff sei "scheinbar Teil einer deutschlandweiten Kampagne", hieß es aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg. Das Bundesentwicklungsministerium meldete ebenfalls einen solchen Angriff. Dort sei versucht worden, eine neue Plattform für den Wiederaufbau in der Ukraine zu stören.

