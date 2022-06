Stand: 23.06.2022 09:26 Uhr Habeck will wohl Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrufen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will heute wegen der angespannten Lage auf den Gasmärkten die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausrufen. Das berichtet unter anderem die Deutsche Presse-Agentur. Habeck soll sich am Vormittag dazu äußern, heißt es. Die Bundesnetzagentur wird nach den Informationen aber noch nicht die Preisanpassungsklausel aktivieren, mit der Versorger höhere Preise direkt an ihre Kunden weiterreichen könnten. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs wurde die erste von den drei Stufen des Notfallplans, die sogenannte Frühwarnstufe, bereits am 30. März ausgerufen.

EU-Gipfel: Beratung über Kandidatenstatus für die Ukraine

In Brüssel startet heute ein möglicherweise historischer EU-Gipfel. Denn die 27 Staats- und Regierungschefs entscheiden darüber, ob die von Russland angegriffene Ukraine den Status einer EU-Beitrittskandidatin bekommt. Es zeichnet sich eine breite Unterstützung ab. Das Votum für die Ukraine muss allerdings einstimmig von allen 27 Staaten getroffen werden. Auch das ukrainische Nachbarland Moldau soll den EU-Kandidatenstatus bekommen.