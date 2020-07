Günther: "Frauenquote das richtige Instrument"

NDR Info - Infoprogramm - 09.07.2020 07:36 Uhr Autor/in: Stefan Schlag

Daniel Günther hält die Einführung einer Frauenquote in der CDU für überfällig. Der freiwillige Weg funktioniere nicht, sagte er NDR Info. Zu wenig Frauen seien in den Parlamenten in Verantwortung.