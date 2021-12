Gruß an Bord 2021 - Weihnachtsbotschaften an Seeleute in aller Welt

24.12.2021 | 19:00 Uhr | von Birgit Langhammer und Ocke Bandixen

179 Min | Verfügbar bis 24.12.2022

NDR Info sendet an Heiligabend 2021 Weihnachtsbotschaften an Seeleute in aller Welt. Familien und Freunde wünschen ihren Lieben auf See ein frohes Fest!



Auch 2021 übermittelt der NDR die Botschaften von Angehörigen sowie Freundinnen und Freunden an Offiziere und Mannschaften, die zu Weihnachten nicht zu Hause sein können. Allerdings konnte die Sendung wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt mit Publikum aufgezeichnet werden. Birgit Langhammer und Ocke Bandixen moderieren den festlichen Abend.



Die Shownotes:

https://www.ndr.de/nachrichten/info/veranstaltungen/Gruss-an-Bord-Ein-frohes-Fest-auch-allen-Seeleuten,grussanbord690.html