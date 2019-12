Großstadtrevier: Letzte Klappe für neue Staffel Sendung: NDR Info | 19.12.2019 16:00 Uhr 2 min | Verfügbar bis 26.12.2019

Die Wache der Serie Großstadtrevier lag fast 30 Jahre lang in der Hamburger Mendelssohnstraße. Die neuen Folgen wurden in einem Studio und an Originalschauplätzen produziert.