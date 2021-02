Große Schneemassen in Niedersachsen und Bremen erwartet Stand: 04.02.2021 16:48 Uhr Am Wochenende kehrt der Winter voraussichtlich mit großer Wucht nach Norddeutschland zurück. Die Meteorologen erwarten Dauerfrost und jede Menge Schnee.

Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden voraussichtlich Niedersachsen und Bremen am stärksten betroffen sein. Zwischen Bremen und der Lüneburger Heide sowie südlich von Bremen könnten am Sonntag bis zu 30 Zentimeter Schnee fallen, sagte DWD-Meteorologin Franka Nawrath. Bei stürmischem Wind seien zudem Schneeverwehungen möglich. Meteorologe Karsten Schwanke kündigte im NDR Fernsehmagazin "Hallo Niedersachsen" sogar Schneehöhen von bis zu 50 Zentimeter an.

Dauerfrost voraussichtlich ab Sonnabend

Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird Schneefall erwartet, jedoch nicht so stark wie in Niedersachsen. Es gebe allerdings noch Unsicherheiten, sagte Nawrath. Bereits ab Samstagabend sei mit Dauerfrost zu rechnen. Zu Beginn der nächsten Woche seien weitere Schneefälle und Schneeverwehungen wahrscheinlich.

Landesweit droht extreme Glätte

Der Wetterexperte Frank Böttcher sagte, es sei auch eine Entwicklung möglich, bei der sich die warme Luft aufteile und an der Kaltluft vorbei ströme. Dann würde es wahrscheinlich nur im südlichen Niedersachsen stärker schneien. Gefahr gehe in jedem Fall von gefrierendem Regen aus, der extreme Glätte verursache, betonte Böttcher. Sicher sei, dass es für den gesamten Norden einen deutlichen Temperatursturz auf bis zu minus acht Grad, in den Nächten auch darunter geben werde.

Eine seltene Wetterlage wie 1978/79

Der Grund für den Wintereinbruch sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft kommt aus Skandinavien zu uns, von Süden strömt deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen, wie Böttcher erklärte. Diese Wetterlage "habe Potenzial" und berge "Risiken". Eine ähnliche Lage habe es im Winter 1978/79 gegeben - bei der Schneekatastrophe. Es handele sich derzeit um eine seltene Wetterlage, sagte auch Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Der DWD werde die Situation beobachten und gegebenenfalls Warnungen aussprechen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version hatten wir auf dieser Seite ein Video über eine Eisbahn im ostfriesischen Neermoor. Ein User hat uns darauf hingewiesen, dass die Eisfläche inzwischen gesperrt ist. Wir haben das Video von der Seite entfernt.

