Göttinger Heinz-Erhardt-Statue wieder an ihrem Platz

NDR Info - 05.11.2019 16:00 Uhr

Eine Plexiglas-Statue erinnert in Göttingen an den Komiker Heinz Erhardt. Vor ein paar Wochen verschwand sie. Dann wurde sie wiedergefunden - und ist nun zurück an ihrem Platz.