Gleich live: NDR Info live zum Streit über Homöopathie Stand: 17.01.2024 17:30 Uhr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will homöopathische Mittel nicht mehr als Kassenleistung bezahlen. Doch viele Menschen schwören auf Globuli und Co. Heute diskutieren wir ab 18 Uhr bei NDR Info live über das Für und Wider von Homöopathie.

Die einen setzen auf sie, die anderen zweifeln stark an ihrer medizinischen Wirksamkeit: homöopathische Mittel, oft in Form von sogenannten Globuli. Das sind kleine weiße Zucker-Kügelchen, die etwa gegen Schmerzen, Hautbeschwerden oder Schlaflosigkeit eingesetzt werden. Jede und jeder Zweite hat es in Deutschland schon einmal ausprobiert. Dabei werden die Wirkstoffe in den Globuli so stark verdünnt, dass sie im Labor oft gar nicht mehr nachweisbar sind.

AUDIO: Kommentar: Homöopathie wirkt - aber nur durch den Faktor Mensch (4 Min) Kommentar: Homöopathie wirkt - aber nur durch den Faktor Mensch (4 Min)

Überzeugung trifft auf wissenschaftliche Kritik

Homöopathen und viele Patienten sind trotzdem überzeugt: Die Kügelchen aktivieren die Selbstheilungskräfte des Körpers. Die Kritiker sagen klar: Ein Präparat ohne Wirkstoff kann nicht wirken und ist damit auch kein Arzneimittel. Als solche sind Globuli in Deutschland aber ganz offiziell eingestuft. Viele gesetzliche Kassen bezahlen sogar für homöopathische Behandlungen. Das will Bundesgesundheitsminister Lauterbach jetzt ändern. Denn auch er sieht keinen wissenschaftlichen Beleg für ihre Wirksamkeit.

Sagen Sie uns Ihre Meinung - schicken Sie uns Ihre Fragen! Schreiben Sie uns über unser Mail-Formular

Kommentieren Sie im NDR Ratgeber-Kanal bei Youtube

Kurz nach dem Livestream ist das Video auch auf der Seite von "NDR Info live" abrufbar.

NDR Info live ab 18 Uhr

Was steckt hinter der mehr als 200 Jahre alten Heillehre Homöopathie, was sagen die bisherigen Studien und wie lässt sich erklären, dass sich so viele nach der Einnahme von Globuli besser fühlen? Mehr dazu in unserem NDR Info Live heute um 18 Uhr.

Moderatorin Melanie Buth spricht mit:

Jutta Hübner, Onkologin aus Jena und Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft

Wir übertragen den Livestream auch auf dem NDR Ratgeber-Kanal bei Youtube und der NDR Info Facebook-Seite.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 11.01.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Alternativmedizin