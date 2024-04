Glatte Straßen durch Frost und örtliche Schneeschauer zum Wochenbeginn möglich Stand: 21.04.2024 20:35 Uhr Auf den Straßen und Gehwegen in einigen Teilen Norddeutschlands kann es zum Wochenbeginn noch einmal glatt werden. Leichter Schneefall oder überfrierende Nässe könnte vor allem im Berufsverkehr am Montagmorgen für glatte Straßen sorgen.

Besonders in Bayern und Nordrhein-Westfalen hat der Wintereinbruch bereits an diesem Wochenende für stellenweise fast 30 Zentimeter Neuschnee und zahlreiche Probleme im Straßenverkehr gesorgt. In der Nacht zum Montag und auch im weiteren Verlauf des Tages könnte es laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch im Norden noch einmal gebietsweise gefährlich glatt werden. Besonders im morgendlichen Berufsverkehr sollten Autofahrer vorsichtig fahren.

Niedersachsen: Neuschnee in höheren Lagen möglich

In Niedersachsen könnte laut DWD zum Wochenbeginn vor allem im Bergland etwas Neuschnee für Glätte sorgen, in tieferen Lagen kann es durch Schneematsch oder überfrierende Nässe glatt werden. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht zu Montag bei -4 bis 1 Grad, an der See zwischen 2 und 5 Grad. Bereits in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gab es in Niedersachsen zwei Unfälle, die vermutlich durch plötzliche Glätte verursacht worden sind. Auf der A2 bei Rehren im Landkreis Schaumburg wurden bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen fünf Menschen leicht verletzt. Auf der Kreisstraße 135 zwischen Sehnde und Lehrte (Region Hannover) kam ein Auto in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden laut Polizei der Fahrer und sein Beifahrer tödlich verletzt.

Besonders im Osten von Schleswig-Holstein Glättegefahr

Auch in Schleswig-Holstein ist laut DWD am Montagmorgen vor allem in den östlichen Landesteilen bei Schneeschauern örtlich Glätte durch Schneematsch, teils auch Glätte durch überfrierende Nässe, nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen bei -4 bis 1 Grad, auf den Inseln meist um 2 Grad.

Schneeschauer auf dem Darß möglich

In Mecklenburg-Vorpommern kann es vor allem auf dem Darß zu teils kräftigen Schnee- und Schneeregenschauern kommen. Die Temperaturen sinken auf 0 bis -3 Grad und in Bodennähe auf bis zu -7 Grad.

Eventuell weitere Schnee- und Graupelschauer im Tagesverlauf

Auch im Laufe des Tages ist in einigen Teilen Norddeutschlands mit weiteren Schneeregen- und Graupelschauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen dann meist im mittleren einstelligen Bereich. Am Abend lassen die Schauer laut Prognosen wieder nach. Am Dienstag gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Teilweise ist es auch länger oder durchweg trocken bei maximal 8 bis 10 Grad.

