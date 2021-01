Glätte: Viele Unfälle durch Eis und Schnee in Norddeutschland Stand: 13.01.2021 07:15 Uhr Glatte Straßen durch Schnee und Hagel haben in ganz Norddeutschland zu zahlreichen Unfällen geführt. Ein Mensch kam ums Leben. Außerdem gab es mehrere Verletzte.

Stellenweise sei heute früh auch mit Blitzeis zu rechnen, warnt der NDR Verkehrsservice. Teile des Harzes sind wegen des Schnees für LKW nicht passierbar.

Schleswig-Holstein: 50 Unfälle

Allein in Schleswig-Holstein krachte es seit gestern Abend rund 50 mal gekracht, wie die Polizei mitteilte. Besonders betroffen war der Süden des Landes. Hier zählten die Einsatzkräfte 20 Unfälle mit insgesamt zwei Schwerverletzten. Landesweit habe es laut den Angaben der Polizei-Leitstellen bei den Unfällen außerdem mehrere Leichtverletzte gegeben.

18-Jähriger in MV stirbt bei Verkehrsunfall

Weitere Informationen Zahlreiche Unfälle bei Schnee und Glatteis Bei Glätteunfällen in Mecklenburg-Vorpommern wurden mehrere Menschen verletzt, ein junger Autofahrer kam ums Leben. mehr

In Mecklenburg-Vorpommern kam ein 18-jähriger Autofahrer infolge eines Verkehrsunfalls auf glatter Straße ums Leben. Der Mann war am Dienstagabend auf einer Landstraße nahe der Stadt Süderholz (Landkreis Vorpommern-Rügen) vermutlich zu schnell gefahren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, krachte in mehrere Leitplanken und in einen Baum. Während der 30 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt überlebte, starb der Fahrer noch am Unfallort.

A19 zeitweise gesperrt

Von Blitzeis betroffen war die Autobahn 19 Rostock in Richtung Berlin zwischen Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Wittstock (Brandenburg). Die Strecke war nach einem Unfall zeitweise gesperrt. Seit mehreren Stunden ist die B 105 am Ortsausgang Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) gesperrt. Zwischen Neu Degtow und Waldeck hatte ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Der 31-jährige wurde eingeklemmt, er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Unfälle gab es in Neustadt-Glewe und an der Autobahnabfahrt Kavelstorf.

Niedersachsen: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei Gifhorn in Niedersachsen rutschte ein Autofahrer mit seinem Wagen auf glatter Straße in den Gegenverkehr und wurde lebensgefährlich verletzt. Der 26-Jährige sei vermutlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

A27 zeitweise gesperrt

Hagelschauer und Glatteis führten im Landkreis Cuxhaven zu mehreren Unfällen auf der Autobahn 27. Zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede kam es in Richtung Bremen laut Polizei zu Unfällen, bei denen insgesamt vier Autos, zwei Kleintransporter und ein Lastwagen beteiligt waren. Die A27 wurden daraufhin in dem Bereich in Richtung Bremen für rund drei Stunden gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn krachte es am Abend mehrmals. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Hamburg: Schneematsch auf den Straßen

Auch in Hamburg behindert Schnee und Eis den Verkehr. Bürgersteige, Radwege und viele Straßen sind mit Schneematsch überdeckt. Der Winterdienst der Stadtreinigung ist im Einsatz, weil der Schnee teilweise auf der Straße gefriert. Laut Polizei ist auf Hamburgs Straßen bis jetzt aber nur wenig passiert.

Wettervorhersage: Auch in den kommenden Tagen Glätte möglich

Auch in den kommenden Tagen kann es auf den Straßen wieder glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit überfrierender Nässe und leichten Schneeschauern.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 13.01.2021 | 06:30 Uhr