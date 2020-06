Stand: 28.06.2020 07:29 Uhr

Gewitter im Norden sorgen für Abkühlung

Pünktlich zum Start der Schulferien in Hamburg und Schleswig-Holstein gab es die erste hochsommerliche Phase des Jahres im Norden. Für Abkühlung sorgten aber am Sonnabend in einigen Regionen Norddeutschlands teils kräftige Gewitter. In Flensburg liefen nach starken Regenfällen Dutzende Keller voll. Auch in Hamburg hatte die Feuerwehr nach einem Unwetter viel zu tun, vor allem mit umgestürzten Bäumen. Sie rückte zu Dutzenden Einsätzen aus. Vereinzelt seien auch Keller vollgelaufen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Der Schwerpunkt sei im Bezirk Bergedorf gewesen. Verletzt wurde niemand.

Unwetter über Hamburger Osten NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.06.2020 18:00 Uhr Ein Unwetter ist über den Hamburger Osten hinweggezogen. Der Starkregen hat Keller geflutet, Äste drohen auf die Straßen zu stürzen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kreis Rostock: Haus brennt nach Blitzeinschlag nieder

Ein reetgedecktes Haus im Kreis Rostock wurde von einem Blitz getroffen und brannte komplett nieder. Wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag mitteilte, fiel auch eine angrenzende in Scheune Elmenhorst-Lichtenhagen den Flammen zum Opfer. Die Bewohnerin verließ das Haus bei dem Brand am Samstagabend rechtzeitig und blieb unverletzt. Das Haus war 1822 errichtet worden. Der Sachschaden wird auf 750.000 Euro geschätzt.

Auch die Feuerwehr im Kreis Leer rückte am Sonnabend zu einigen Einsätzen aus. Insgesamt sei es zu 18 Einsätzen gekommen, teilte ein Sprecher mit. In den meisten Fällen ging es dabei um Wasserschäden. Zum Teil seien Keller vollgelaufen oder Wasser drohte von der Straße in Gebäude zu laufen. Die Feuerwehren hätten Pumpen eingesetzt und Wasserabflüsse in den Straßen wieder frei gemacht. Zudem seien mancherorts Bäume oder Äste abgebrochen.

Zur Siebenschläfer-Zeit wird's kühler

Die Gewitter leiteten einen Wetterwechsel ein: Zunächst wird es heute mit maximal 25 Grad etwas kühler, zu Wochenbeginn sinken die Tagestemperaturen dann auf 18 bis 23 Grad bei wechselhaftem Wetter mit Sonne und Wolken.

Das sei auch insofern bedeutsam, weil in der kommenden Woche die Siebenschläfer-Phase ansteht - jene Tage Ende Juni und Anfang Juli, deren Wetter mit einiger Wahrscheinlichkeit genau so ist, wie es auch in den sieben Wochen danach wird. "Bei einer Trefferquote von etwa 70 Prozent ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Sommer nicht durchweg heiß, sonnig und trocken wird", prognostizierte DWD-Meteorologe Christian Paulmann.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 27.06.2020 | 15:00 Uhr