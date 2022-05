Stand: 15.05.2022 11:05 Uhr Geplante Norderweiterung: NATO berät Ukraine-Kurs

Die NATO-Staaten haben Finnland und Schweden eine rasche Aufnahme in die NATO in Aussicht gestellt. Deutschland würde einen Beitritt der beiden Länder "sehr schnell" ratifizieren, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag bei informellen Beratungen mit ihren NATO-Kolleginnen und -Kollegen in Berlin. Auch der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoana zeigte sich "zuversichtlich, dass die Alliierten" mögliche Aufnahmeanträge Helsinkis und Stockholms "konstruktiv und positiv" prüfen würden. Einwände gegen die Aufnahme beider nordischer Länder gibt es von der Türkei. Die finnische Staatsspitze hatte vergangene Woche erklärt, die Mitgliedschaft beantragen zu wollen. Schweden will in Kürze darüber entscheiden. Dann müssen noch die Parlamente zustimmen.

VIDEO: G7-Gipfel: Eine Abschlussbilanz (2 Min)

Gelungene Evakuierung: Tausende verlassen Mariupol

In der ukrainischen Stadt Saporischschja ist ein großer Konvoi mit Flüchtlingen aus Mariupol angekommen. Nach Angaben der Behörden war es die bisher größte Evakuierungsmaßnahme aus der schwer zerstörten Stadt. Bis zu 1.000 Fahrzeuge seien mitgefahren. Die Menschen hätten sich zunächst eigenständig ins 80 Kilometer entfernte Berdjansk durchschlagen müssen.