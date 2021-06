Gender Medizin - eine gerechte Medizin für alle Stand: 22.06.2021 15:24 Uhr Der Maßstab der meisten medizinischen Studien ist ein 75 Kilo schwerer Mann. Eine geschlechtersensible Medizin und Forschung könnte für mehr Gerechtigkeit sorgen und Leben retten.

von Michael Latz und Sharon Welzel

Wenn Professor Sonja Loges über ihr aktuelles Forschungsprojekt spricht, dann klingt sie fast wie eine Ermittlerin. Ihr Fall: Die Immuntherapie gegen Krebs. Ihr Verdacht: Bei Männern wirkt diese Behandlung besser als bei Frauen. Ihr Ziel: Herausfinden, warum das so ist und wie sich dieser Effekt auch bei Frauen herbeiführen lässt. "Wir haben im Labor Modellsysteme entwickelt, die uns diesen Unterschied tatsächlich zeigen", erklärt Sonja Loges. "Wir haben Hinweise darauf, dass die Geschlechtshormone einen sehr wichtigen Einfluss auf diese Immunantwort gegen Krebs haben."

Unterschiede für die Krebstherapie nutzbar machen

Sonja Loges forscht am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und an der Uniklinik Mannheim im Bereich der personalisierten Onkologie. Mit der Immuntherapie werden Menschen mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen behandelt, die nicht mehr operiert werden können. Mit Hilfe von Medikamenten werden dabei - stark vereinfacht beschrieben - Blockaden gelöst, mit denen Tumorzellen die körpereigene Abwehr ausbremsen. Das funktioniert nicht bei allen Krebsarten, aber bei weit verbreiteten Tumoren wie dem Lungenkarzinom, an dem Sonja Loges forscht: "Man geht da eben einfach sehr, sehr in die Tiefe. Wir wollen diese Unterschiede sozusagen bis ins letzte Detail verstehen." Aktuell bereitet ihr eine erste klinische Studie mit Frauen vor, die bisher eben nicht mehr auf die Immuntherapie ansprechen. Bei ihnen wird erprobt, wie sich derselbe Therapieerfolg wie bei Männern erzielen lässt. Es ist ein sehr spezialisierter Bereich der Medizin, aber die Betroffenen gewinnen wertvolle Zeit. „Ich glaube schon, dass das ein entscheidender Schritt ist - den sollten wir gehen“, sagt Sonja Loges. Für die Forscherin zeigt sich daran auch, wie wichtig es ist, die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu erforschen und zu verstehen.

Corona rückt geschlechtersensible Medizin in den Fokus

Zuletzt hat Covid 19 einer breiteren Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass Frauen und Männer unterschiedlich erkranken können. Männer haben nach einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus häufiger einen schweren Verlauf. Das weibliche Immunsystem bekommt das Virus dagegen oft besser in den Griff. Ein Muster, dass Professor Marcus Altfeld am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf schon bei anderen Viruserkrankungen beobachtet hat: "Generell ist es so, dass Frauen eine bessere initiale Immunantwort gegen diese Erreger entwickeln", erklärt der Leiter der Forschungsgruppe Gender Medizin. "Bei HIV wissen wir, dass Frauen mit einer akuten HIV-Infektion in den ersten sechs bis zwölf Monaten die Viruslast besser kontrollieren und geringere Virusreplikation haben als Männer. Wir kennen auch Geschlechtsunterschiede in der Hepatitis C-Infektion, wo Frauen besser eine Infektion ausheilen, während es bei Männern häufiger zu einer chronischen Entwicklung kommt." Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielen die Sexualhormone. Das weibliche Östrogen wirkt aktivierend auf das Immunsystem. Testosteron dagegen, das männliche Sexualhormon, bremst die Immunabwehr eher. Diese Effekte sind schon seit einiger Zeit bekannt. Die Forschung am neuartigen Corona-Virus hat nun aber deutlich gemacht, dass auch die Geschlechts-Chromosomen, die Träger des menschlichen Bauplans, entscheidend sind. Wichtige Informationen für das Immunsystem liegen auf dem X-Chromosom, von dem Frauen zwei haben. Corona wirke auf die geschlechtersensible Medizin wie ein Katalysator, fasst Marcus Altfeld zusammen: "Es wird einfach bewusst, dass es diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Das ist eine spannende Zeit für uns, die wir in dem Bereich arbeiten, weil sich plötzlich ganz viel tut. Vorher war es manchmal schwierig, unsere Kollegen und auch die Fachzeitschriften davon zu überzeugen, dass der Ansatz wichtig war."

Herzinfarkt - die Anfänge der geschlechtersensiblen Medizin Dass Erkrankungen bei Frauen und Männern unterschiedlich verlaufen und sich in anderen Symptomen äußern können, ist in den 1980er-Jahren langsam klar geworden. Medizinerinnen und Medizinern fiel damals auf, dass sich Herzinfarkte bei Frauen anders äußern. Während Männer über Schmerzen in der Brust und den Armen klagen, macht sich ein Infarkt bei Frauen eher durch Schmerzen zwischen den Schulterblättern bemerkbar, im Nacken, im Kopf und durch Übelkeit und Schweißausbrüche. Symptome, die eine Medizin als atypisch einstufte, in der Mann bis dahin als Modell galt. Aus diesen Beobachtungen entwickelte sich die geschlechtersensible Medizin, die biologische Unterschiede und auch soziokulturelle Einflüsse bei der Behandlung und in der medizinischen Forschung berücksichtigt.

Einseitige Forschung benachteiligt Frauen

Lange Zeit waren Frauen zum Beispiel von Studien zur Erprobung neuer Medikamente ausgeschlossen. Die Erkenntnisse, die mit männlichen Testpersonen erzielt wurden, wurden einfach auf Frauen übertragen. Manche Medikamente sind deshalb bis heute zu hoch dosiert für Frauen. In anderen Bereichen der medizinischen Forschung ist der Mann nach wie vor das Maß der Dinge, kritisiert Ute Seeland. Sie ist Expertin Gefäßerkrankungen und setzt sich bei der Deutschen Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin unter anderem für eine ausgewogenere Forschung ein. "Wenn man mal ganz provokativ ist, könnte man fast sagen, dass 50 Prozent der Menschheit eigentlich nicht verstanden sind. Und dass die Forschung, die bisher gelaufen ist für den sogenannten Einheitsmenschen, tatsächlich auf 50 Prozent der Bevölkerung nicht übertragbar ist."

Gläserne Decke bremst Frauen im Gesundheitswesen

Auch nach Meinung von Kirsten Kappert-Gonther, Obfrau der Grünen im Gesundheitsausschuss des Bundestags, ist die medizinische Forschung nach wie vor zu stark auf den männlichen Normkörper ausgerichtet. Für sie hängt das auch damit zusammen, dass es zu wenig Frauen in den entscheidenden Positionen im Gesundheitswesen gibt: "Die gläserne Decke ist dort mindestens so dick wie in den DAX-Unternehmen", kritisiert Kirsten Kappert-Gonther und fordert ebenso wie verschiedene Lobbyverbände eine verbindliche Frauenquote für die Führung von Kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenkassen und medizinischen Fakultäten. Immerhin: Erste Verbesserungen in der medizinischen Forschung sind erkennbar. So müssen Pharmaunternehmen seit 2004 wieder eventuelle Unterschiede zwischen Frauen und Männern überprüfen, wenn sie neue Medikamente auf den Markt bringen. Allerdings müssen sie die Studien nicht 50-50 besetzen. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die tausende Projekte mit öffentlichen Geldern fördert, verlangt inzwischen, dass sich die Forschende damit auseinandersetzen, ob und wie Geschlechterfragen in ihren Studien berücksichtigt werden sollten.

Der lange Weg in die Praxis

Ute Seeland will darüber hinaus erreichen, dass geschlechtersensible Inhalte auch in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten zu einem prüfungsrelevanten Bestandteil werden: "Es sind nur ungefähr sieben Prozent der Fakultäten, die das Wissen vom ersten bis zum letzten Semester integriert haben, und nur eine Universität, die die Prüfungen auch danach gestaltet." Und so kommt es, dass Frauen mit einem Herzinfarkt heute noch immer etwa eine halbe Stunde später in die Klinik gebracht werden als Männer. Umgekehrt werden bei Männern psychische Erkrankungen oft zu spät erkannt, weil sie offenbar nicht ins Bild passen. In drei bis fünf Jahren könnten geschlechtersensible Inhalte Bestandteil der medizinischen Prüfungen werden, rechnet Ute Seeland. Bis das Wissen um unterschiedliche Symptome oder Krankheitsverläufe in den Praxen ankommt, wird es also noch dauern. Dabei könnten alle davon profitieren - Frauen UND Männer, ist sich Ute Seeland sicher: "Es gibt sehr viele, eigentlich alle Erkrankungen - wenn man mal genau hinschaut – bei denen man die Geschlechterunterschiede ziemlich klar sieht."

