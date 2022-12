Geiselnahme in Dresden beendet - mutmaßlicher Täter ist tot

Der 40-Jährige wurde beim Zugriff und der Befreiung der Geiseln tödlich verletzt, so die Polizei. Er steht in Verdacht, zuvor seine Mutter in einem Mehrfamilienhaus getötet zu haben.