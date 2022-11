Gastarif-Grundversorgung: Was ist zu beachten?

Das hängt davon ab, was in dem aktuellen Vertrag mit dem Energieversorger steht. Wer einen Vertrag mit einer Preisbindung hat, hat in der Regel auch eine fixe Laufzeit. Da sind Kündigungsfristen einzuhalten. Grundsätzlich ist ein Wechsel recht einfach: Den alten Vertrag fristgerecht kündigen und dem Grundversorger mitteilen, dass kein neuer Vertrag mit einem anderen Anbieter abgeschlossen wurde. Dann muss der Kunde automatisch in der Grundversorgung landen.

Das ist in der Vergangenheit häufiger vorgekommen, aber seit Anfang November nicht mehr erlaubt. Ein neuer Passus im Energiewirtschaftsgesetz verbietet das. Also Neukunden haben in der Grundversorgung einen Anspruch auf denselben Tarif wie Bestandskunden.

Es gibt noch eine weitere Vertragskategorie und das ist die Ersatzversorgung. Bei der haben die Versorger viel Spielraum bei der Preisgestaltung. Teilweise sind die Ersatzversorgungstarife doppelt so teuer wie die der Grundversorgung. Und die Verbraucherzentralen beobachten gerade, dass viele Kunden, die in die Grundversorgung wollen, in der Ersatzversorgung landen. Dagegen kann man sich aber in den meisten Fällen wehren. Die Verbraucherzentralen haben dafür ein Musterschreiben vorbereitet, mit dem man widersprechen kann.