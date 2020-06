Stand: 19.06.2020 12:21 Uhr

Galeria Karstadt Kaufhof schließt 62 Filialen

Schon länger kämpft die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ums Überleben. Durch die Corona-Krise hat sich die Situation noch einmal deutlich verschlimmert: Die Umsätze sind dramatisch eingebrochen. Jetzt steht fest, dass Tausende Mitarbeiter wohl ihren Job verlieren werden. Der Plan des letzten großen deutschen Warenhauskonzerns sieht vor, "zunächst 62 von 172 Filialen und zwei sogenannte Schnäppchencenter" zu schließen. Welche Geschäfte aufgegeben werden, darüber sollen die Beschäftigten heute Nachmittag informiert werden. Allein in Hannover gehören dem Konzern fünf Häuser an, weitere Filialen stehen in Celle und Hildesheim.

Mindestens 5.000 Stellen dürften wegfallen

"Dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden", sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Letztlich gehe es darum, das Unternehmen und damit viele Tausend Arbeitsplätze zu sichern. Zahlreiche Stellen gehen durch diesen Schritt jedoch auch verloren: Mindestens 5.000 der 28.000 Stellen im Konzern dürften wegfallen.

Weitere Informationen Karstadt Kaufhof: Ver.di fordert Staatshilfen 80 Filialen des Warenhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof könnten schließen. Doch welche Häuser im Norden dicht gemacht werden, könnte offenbar erst im Juni feststehen. mehr

Auch Schließungen bei Karstadt Sport?

Immerhin werden nun offenbar doch weniger Zweigstellen dichtgemacht als zunächst befürchtet: Von bis zu 80 Karstadt- und Kaufhof-Häusern, die aufgegeben werden könnten, war die Rede gewesen. Zugleich berichten Medien heute allerdings, darunter die "Süddeutsche Zeitung", dass zusätzlich zu den Warenhäusern auch etwa 20 Karstadt-Sport-Filialen zumachen sollen.

Transfergesellschaft geplant

Am Donnerstagabend hatten sich der Konzern, der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft ver.di auf das weitere Vorgehen geeinigt: Für betroffene Mitarbeitende wird eine Transfergesellschaft eingerichtet. Für diejenigen, die weiter beschäftigt werden, verständigten sich die Beteiligten auf tarifliche Regelungen.

Weitere Informationen Karstadt Kaufhof: Welche Filialen bleiben? Der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat angekündigt, dass 80 Filialen geschlossen werden sollen. In Niedersachsen hat das Unternehmen 15 Standorte. Noch? mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.06.2020 | 12:00 Uhr