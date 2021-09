GDL lehnt Angebot der Bahn ab - Streik geht weiter Stand: 02.09.2021 07:21 Uhr Obwohl die Deutsche Bahn im Tarifkonflikt 3,2 Prozent mehr Lohn und 600 Euro Corona-Prämie angeboten hat, geht der Streik weiter. Für Claus Weselsky, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), ist das Angebot inakzeptabel.

Zum dritten Mal im laufenden Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zum Arbeitskampf aufgerufen. Seit Mittwochnachmittag wird der Güterverkehr bestreikt. Seit heute früh ist auch der Personenverkehr betroffen. Das Ende der Aktionen hat die Gewerkschaft erst für den kommenden Dienstagmorgen angekündigt. Insgesamt wird der Bahnverkehr damit auch in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wohl mehr als fünf Tage lang erheblich eingeschränkt sein. Seit Beginn des Streiks gilt nun wieder ein Ersatzfahrplan.

Bahn legt GDL neues Angebot vor

Kurz nach Beginn der dritten Streikrunde im Güterverkehr hatte die Bahn am späten Mittwochnachmittag ein neues Angebot vorgelegt. Es beinhalte eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten, hieß es aus Bahnkreisen. Das Angebot sei der GDL schriftlich unterbreitet worden. Die angebotenen 600 Euro Prämie entsprechen der Forderung der Gewerkschaft, bei der Laufzeit des Tarifvertrags hat die GDL aber 28 Monate verlangt.

GDL-Chef Weselsky: "Der Streik geht weiter"

Trotz des verbesserten Angebots der Bahn geht der Bahn-Streik aber weiter. Das bestätigte Weselsky heute im ARD-"Morgenmagazin", nachdem die GDL das Angebot geprüft hatte. "Die schlechte Nachricht für die Bahn-Kunden: Der Streik geht weiter", sagte Weselsky. "Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allem keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen", führte er weiter aus - unter anderem, weil darin für das laufende Jahr eine Nullrunde vorgesehen sei.

Tickets können flexibel genutzt werden

Im Vorfeld des Streiks hatte die Bahn dazu geraten, nicht nötige Fahrten zu verschieben. Sie will während der Streiktage aber im Fernverkehr wieder rund ein Viertel der Züge des normalen Fahrplans anbieten. Im Regional- und S-Bahnverkehr peilt das Unternehmen ein Angebot von etwa 40 Prozent an. Es gelten außerdem erweiterte Kulanzregeln: So können gebuchte Fahrkarten im Fernverkehr bis zum 17. September genutzt werden, die Zugbindung bei Sparpreisen ist aufgehoben. Alternativ können Fahrkarten kostenfrei erstattet werden. Vor Fahrtantritt sollten sich Kunden über die geplante Verbindung informieren, beispielsweise auf der Internetseite der Deutschen Bahn. Erneut richtete die Bahn auch die kostenlose Fahrgast-Hotline unter der 08000 99 66 33 ein.

GDL lehnt Schlichtung ab

Eine Schlichtung hatte die Gewerkschaft kurz vor Beginn des Streiks abgelehnt. Weselsky wies zugleich Vorwürfe zurück, die GDL verweigere sich Gesprächen. Er warf dem DB-Personalvorstand vor, sich bei der letzten Verhandlungsrunde am 7. Juni 2021 geweigert zu haben, weiter zu verhandeln. "Stattdessen wollte er in Sondierungen eintreten, um das Scheitern der Verhandlungen zu verhindern", sagte der GDL-Chef. "Ich habe das nicht zugelassen, weil unsere Forderungen seit Wochen bekannt waren, und wir diese vor dem 7. Juni erheblich auf die bekannten Kennzahlen reduziert haben."

Ramelow: "Gewerkschaft nicht an die Kette legen"

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow stellte sich im Interview auf NDR Info hinter die GDL. Der Linke-Politiker und DGB-Gewerkschafter hatte vor Jahren als Schlichter in dem Tarifkonflikt agiert. "So ärgerlich der Streik jetzt ist, so sehr fehlt mir das Verständnis dafür, dass ein Staatskonzern versucht, eine Gewerkschaft an die Kette zu legen." Mit einer Drohkulisse des Gesetzgebers könne man nicht versuchen, die kleinere Gewerkschaft bei freien Tarifverhandlungen handlungsunfähig zu machen, so Ramelow.

Die Lokführer-Gewerkschaft sieht ihren Einfluss aufgrund des Tarifeinheitsgesetzes gefährdet. Dem Gesetz zufolge gelten in Betrieben mit mehreren Gewerkschaften nur die Tarifverträge der größeren Arbeitnehmervertretung, in diesem Fall der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Um den Konflikt zu lösen, müssten beide Gewerkschaften wieder an einen Tisch gebracht werden, so Ramelow.

