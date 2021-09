GDL-Streik beendet - Bahn erwartet weiter "Unregelmäßigkeiten" Stand: 07.09.2021 06:26 Uhr Seit dem frühen Morgen ist die Deutsche Bahn zum regulären Fahrplan zurückgekehrt - der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist vorerst beendet.

Die Bahn geht davon aus, dass die Züge im Laufe des Tages wieder überwiegend nach dem normalen Fahrplan fahren würden. Dennoch könne es weiter zu Unregelmäßigkeiten, Ausfällen oder Verspätungen kommen, warnte das Unternehmen. Kunden sollten sich vor Fahrtantritt online oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Streik führte zu Einschränkungen im Güter- und Personenverkehr

Ein Fazit wollen beide Seiten im Laufe des Tages ziehen. Klar ist schon jetzt: Die dritte und bislang längste Streikrunde im laufenden Tarifstreit bei der Bahn hat zu weitreichenden Einschränkungen im Güter- und Personenverkehr geführt und Zugreisende sowie Industriekunden stark getroffen. Seit Donnerstag hatte es auch im Norden starke Einschränkungen bei der Deutschen Bahn gegeben. Im Fernverkehr konnten etwa 30 Prozent der Verbindungen aufrechterhalten werden, im Regionalverkehr waren es durchschnittlich etwa 40 Prozent der Fahrten.

GDL: "Nach dem Streik ist vor dem Streik"

Eine Annäherung zwischen beiden Seiten ist nicht in Sicht. GDL-Chef Weselsky kündigte bereits an, dass es zu weiteren Ausständen kommen könne. "Nach dem Streik ist vor dem Streik", sagte der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft. Das Management der Bahn habe es in der Hand, ob es einen weiteren Arbeitskampf gebe. Weselsky forderte ein Angebot, dass es der Gewerkschaft ermögliche, einen Tarifvertrag für sämtliche Mitglieder in den verschiedenen Betrieben der Bahn abzuschließen.

Tickets können flexibel genutzt werden

Wegen des Streiks gelten derzeit erweiterte Kulanz-Regeln: So können gebuchte Fahrkarten im Fernverkehr bis zum 17. September genutzt werden, die Zugbindung bei Sparpreisen ist aufgehoben. Alternativ können Fahrkarten kostenfrei erstattet werden. Erneut richtete die Bahn auch die kostenlose Fahrgast-Hotline unter der 08000 99 66 33 ein.

Bahn unterliegt im Rechtsstreit über Streik

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wollte mit dem Streik höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bewirken. Es war der dritte Streik in dieser Tarifrunde. Zum Beginn des Ausstandes hatte es eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen der Deutschen Bahn und der GDL über die Rechtmäßigkeit gegeben. Das Landesarbeitsgericht Frankfurt wies am Ende den Antrag der Bahn auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik zurück.

