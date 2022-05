Stand: 14.05.2022 21:32 Uhr G7 fordern Russland zu Ende des Kriegs in der Ukraine auf

Die G7-Staaten haben Russland zu einem sofortigen Ende des Kriegs in der Ukraine aufgefordert. In der Erklärung zum Abschluss des Treffens der Außenminister in Weißenhaus in Schleswig-Holstein zeigten sie sich entschlossen, das Land sonst wirtschaftlich und politisch weiter zu isolieren. Eine neue Grenzziehung durch Russland in der Ukraine werde nicht akzeptiert, heißt es weiter. Die sieben führenden demokratischen Industriestaaten forderten Russland außerdem auf, wieder ukrainische Getreideexporte zu ermöglichen. Diese Nahrungsmittel werden demnach dringend benötigt, um Hungersnöte zu verhindern.

VIDEO: G7-Gipfel: Eine Abschlussbilanz (2 Min)

Putin bezeichnet Finnlands NATO-Pläne als Fehler

In einem Telefonat mit Finnlands Präsident Niinistö hat Kremlchef Putin unterdessen den geplanten NATO-Beitritt Helsinkis als Fehler bezeichnet. Finnlands Abkehr von der traditionellen Neutralität werde zu einer Verschlechterung der bislang guten nachbarschaftlichen Beziehungen führen, warnte er. Finnland und auch das benachbarte Schweden sind enge Partner der NATO, bislang aber keine offiziellen Mitglieder.

Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe im Osten des Landes fortgesetzt, ohne nennenswerte Geländegewinne erzielen zu können. Im Gebiet Charkiw in der Nordostukraine, wo zuletzt ukrainische Truppen teilweise bis an die Grenze vorstoßen konnten, konzentrierten die Russen ihre Bemühungen nun darauf, eigene Verteidigungsstellungen zu halten und die wichtigsten Verbindungswege zu kontrollieren, hieß es weiter. Im Süden des Landes hingegen versuchten russische Truppen, sich auf der strategisch wichtigen Schlangeninsel festzusetzen. Dort hätten sie die Luftabwehr verstärkt.