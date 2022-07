Stand: 08.07.2022 07:10 Uhr G20-Treffen auf Bali: Lawrow verlässt Sitzungssaal nach eigener Rede

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat nach seiner Rede beim G20-Treffen der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Ferieninsel Bali den Sitzungssaal verlassen. Das berichteten Delegationskreise am Rande der Beratungen. Lawrow habe sich damit auch der Replik von Außenministerin Baerbock (Grüne) entzogen. Sie war als amtierende Vorsitzende der G7-Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte als nächste Rednerin vorgesehen. Ob Lawrow an einem geplanten Mittagessen und einer zweiten Arbeitssitzung am Nachmittag teilnehmen würde, blieb zunächst offen.

G20 Treffen ist diplomatisch heikel

Das Außenministertreffen gilt angesichts von Lawrows Teilnahme als diplomatisch äußerst heikel. Während die EU und die USA wegen des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen Russland verhängt haben, halten sich G20-Staaten wie China, Indien und Südafrika mit einer Verurteilung des russischen Einmarschs in der Ukraine zurück. Bundesaußenministerin Baerbock hatte vorab angekündigt, dass es am Rande der offiziellen G20-Verhandlungen von ihr und den anderen G7-Vertretern keine der sonst üblichen bilateralen Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow geben werde. Auch das sonst übliche offizielle Gruppenfoto sei dieses Mal nicht geplant.

Putin: Haben in Ukraine noch gar nicht richtig angefangen

Russlands Präsident Putin hat scharfe Drohungen an die Ukraine und ihre Verbündeten gerichtet. In einer Rede vor Abgeordneten sagte er, aus dem Westen sei zu hören, dass man Russland auf dem Schlachtfeld schlagen wolle. Jeder müsse aber wissen, dass sein Land in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen habe, so Putin. Er drohte außerdem der Ukraine, dass Friedensverhandlungen immer unrealistischer würden. Russland sei zu solchen Gesprächen bereit. Aber jene, die zu weit gingen, müssten wissen, dass es immer schwieriger werde, sich mit Moskau zu einigen.