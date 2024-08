Friedrichskoog: Auswilderung von Seehunden Sendung: NDR Info | 12.08.2024 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 12.08.2026

In den letzten Monaten kamen 272 Heuler in die Seehundstation. Sie alle werden jetzt nach und nach wieder in die Wildnis entlassen.