Freude über Umsturz in Syrien: Friedliche Versammlungen im Norden Stand: 08.12.2024 17:26 Uhr Auch in Norddeutschland haben am Sonntag mehrere Tausend Menschen fahnenschwenkend und hupend ihre Freude über das Ende des Assad-Regimes in Syrien kundgetan. Wie es in dem vom jahrelangen Bürgerkrieg zerrissenen Land weitergeht, ist ungewiss.

In Hannover versammelten sich am frühen Nachmittag nach Polizeiangaben rund 1.000 Menschen zu einer kurzfristig anberaumten Kundgebung am Steintor. In Bremerhaven, Delmenhorst und Wilhelmshaven fuhren nach Polizeiangaben kleine Autokorsos durch die Innenstädte. In Aurich seien rund 70 Menschen zusammengekommen, um spontan zu tanzen und zu singen. Alle Kundgebungen blieben nach Auskunft der Polizei friedlich.

Hamburg: Rund 1.000 Menschen versammeln sich am Hauptbahnhof

In Hamburg haben rund 1.000 Menschen am Hauptbahnhof die jüngsten Ereignisse in Syrien bejubelt. Die Kundgebung laut Polizei am späten Nachmittag weiter großen Zulauf. Zu einer zweiten Demonstration seien hingegen nur wenige Teilnehmer gekommen. Die Polizei, die mit viel Personal im Einsatz ist, beschrieb die Stimmung auf dem Bahnhofsvorplatz als ausgelassen und friedlich. Zwischenfälle gab es demnach keine.

SH: Spontane Autokorsos schon in der Nacht

Am Hauptbahnhof der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel kamen am Mittag zwischen 500 und 600 Menschen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Ihr Motto: "Freiheit für Syrien". In Neumünster demonstrierten rund 80 bis 100 Personen. Nach den Meldungen über die Flucht von Machthaber Baschar al-Assad aus Syrien hatte es schon in der vergangenen Nacht in Kiel, Rendsburg und Hamburg kleinere Autokorsos und Versammlungen gegegeben.

MV: Große Kundgebung in Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern versammelten sich aus Freude über das Ende des Assad-Regimes Menschen in Rostock, Schwerin und Güstrow. In Schwerin kamen am Nachmittag laut Polizei in der Spitze etwa 650 Feierende zusammen. Im Rostocker Rosengarten waren es demnach etwa 300. Dort tanzten die Menschen zu Musik, schwenkten Fahnen und stimmten in Sprechchöre ein. Eine kleinere Versammlung mit etwa 30 Teilnehmern gab es laut Polizei auch in Güstrow. Auch in MV blieb es bei den Kundgebungen laut Polizei überall friedlich.

Scholz: Sturz von Assad ist "gute Nachricht"

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Sturz von Syriens langjährigem Machthaber Assad begrüßt. Dies sei eine "gute Nachricht", so der Kanzler in einer Erklärung. Assad habe sein eigenes Volk auf brutale Weise unterdrückt, unzählige Leben auf dem Gewissen und zahlreiche Menschen zur Flucht getrieben.

Innerhalb von weniger als zwei Wochen hatte eine Allianz aus Aufständischen die Kontrolle über die wichtigsten Städte in Syrien erlangt. Am Wochenende gelang der islamistischen Miliz HTS nach eigenen Angaben dann die Übernahme der Kontrolle auch in der Hauptstadt Damaskus. Der bisherige Machthaber Assad ist offenbar ins Ausland geflohen.

