Freibäder dürfen wieder öffnen

Die Freibäder in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern dürfen wieder Badegäste empfangen. Reporter Sven Trösch hat sich in einem Bad in Hollenstedt umgesehen.