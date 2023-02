Ford: Entlassungen in Deutschland - neue Stellen in den USA

Sendung: Wirtschaft | 15.02.2023 | 05:39 Uhr | von Arne Bartram

4 Min | Verfügbar bis 22.02.2025

Autobauer Ford will in Europa 3.800 Stellen streichen, viele davon in Deutschland. Gleichzeitig sollen aber auch tausende neue Arbeitsplätze bei Ford entstehen, allerdings nicht hier, sondern in den USA. Zusammen mit einer Firma aus China will Ford ein neues Batteriewerk bauen. Das sorgt für Kritik.